Бернарду Силва: "Челси" может уничтожить нас"

Бернарду Силва и Эден Азар Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва предупредил свою команду, что недостаточный настрой на финал Кубка Лиги против "Челси" может обернуться катастрофой.

Ранее в этом месяце "горожане" катком проехались по "синим" в Премьер-Лиге, забив шесть безответных голов и поставив Маурицио Сарри на грань увольнения из лондонского клуба.

Силва не ожидает, что на "Уэмбли" "Сити" сможет повторить этот результат. Бернарду убежден, что соперник достаточно хорош, чтобы учинить разгром в ответ.

"Если честно, мы должны забыть о 6:0, потому что этого не повторится. Мы не ожидаем того же результата".

"Мы играем против одной из лучших команд в мире, пускай в последнее время их результаты не идеальны. Против игроков вроде Эдена Азара никогда нельзя расслабиться, и если ты дашь им время подумать, время играть и принимать решения, они уничтожат тебя".

"Поэтому да, мы должны сыграть в прежнем темпе и постараться завоевать очередной трофей. Прежде нам не удавалось сохранить какой-либо трофей, так что это означало бы многое. Это одна из наших главных целей".

"Мы стремимся не только побеждать, но и продолжать побеждать и побеждать. Мы знаем, что у нас есть состав для этого, но наши соперники очень сильны. Это будет непросто", — цитирует Силву The Telegraph.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Сити, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. golokante 22.02.2019 12:44 # golokante
    Успокойся, Бернарду. Азару вообще поебать, как этот матч завершится. Он вас потом будет уничтожать, с Реалом.

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  2. mc-od 22.02.2019 12:37 # mc-od
    Михажло, конечно, очень старается, но Бернарду адекватен.)) Настоящий горожанин!

    Нужно просто выиграть матч, можно даже и без KPACUBO. Ничего личного против Шестерок не имею, но спокойно должны брать наш первый трофей в этом сезоне. Изи на классе и тактике, вот и все.

    C'mon CITY!

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  3. pistolero-lfc 22.02.2019 12:33 # pistolero-lfc
    Ахааххааххахаахха

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  4. imfake 22.02.2019 12:09 # imfake
    Но по итогу скорее всего Манчестерские гранды завершат цикл запуска бедной членче по кругу

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