Бернарду Силва: "Челси" может уничтожить нас"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва предупредил свою команду, что недостаточный настрой на финал Кубка Лиги против "Челси" может обернуться катастрофой.

Ранее в этом месяце "горожане" катком проехались по "синим" в Премьер-Лиге, забив шесть безответных голов и поставив Маурицио Сарри на грань увольнения из лондонского клуба.



Силва не ожидает, что на "Уэмбли" "Сити" сможет повторить этот результат. Бернарду убежден, что соперник достаточно хорош, чтобы учинить разгром в ответ.



"Если честно, мы должны забыть о 6:0, потому что этого не повторится. Мы не ожидаем того же результата".



"Мы играем против одной из лучших команд в мире, пускай в последнее время их результаты не идеальны. Против игроков вроде Эдена Азара никогда нельзя расслабиться, и если ты дашь им время подумать, время играть и принимать решения, они уничтожат тебя".



"Поэтому да, мы должны сыграть в прежнем темпе и постараться завоевать очередной трофей. Прежде нам не удавалось сохранить какой-либо трофей, так что это означало бы многое. Это одна из наших главных целей".



"Мы стремимся не только побеждать, но и продолжать побеждать и побеждать. Мы знаем, что у нас есть состав для этого, но наши соперники очень сильны. Это будет непросто", — цитирует Силву The Telegraph.