Пеллегрини: "Райс — лучший английский опорник"

Деклан Райс Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини убежден, что его подопечный Деклан Райс уже является лучшим английским опорным полузащитником.

На прошлой неделе 20-летний Райс объявил, что решил связать свою международную карьеру со сборной Англии, хотя ранее сыграл три товарищеских матча за ирландцев.

Ожидается, что Деклайн уже в следующем месяце получит вызов от главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта, и Пеллегрини считает, что его юниор достаточно хорош для места в стартовом составе англичан.

"Думаю, он готов играть за сборную Англии. Мы только в начале его развития как игрока, но в данный момент уровень демонстрируемой им игры выше, чем у остальных английских опорных полузащитников из других команд".

"В данный момент он один из лучших опорников во всей Премьер-Лиге. По крайней мере, среди англичан — точно. Может быть, есть некоторые иностранные игроки в других командах, которые тоже хороши. Вроде Фернандиньо".

"Но мы только начинаем видеть, каким Деклан будет в будущем", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.


Метки Вест Хэм, Пеллегрини, Райс, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 11:00

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  1. keane16 22.02.2019 11:18 # keane16
    Несомненно. После каттермола лучший на своей позиции за последние 10 лет.

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  2. chebrec 22.02.2019 11:09 # chebrec
    Очередной топарь не

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