Пеллегрини: "Райс — лучший английский опорник"
Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини убежден, что его подопечный Деклан Райс уже является лучшим английским опорным полузащитником.
На прошлой неделе 20-летний Райс объявил, что решил связать свою международную карьеру со сборной Англии, хотя ранее сыграл три товарищеских матча за ирландцев.
Ожидается, что Деклайн уже в следующем месяце получит вызов от главного тренера "трех львов" Гарета Саутгейта, и Пеллегрини считает, что его юниор достаточно хорош для места в стартовом составе англичан.
"Думаю, он готов играть за сборную Англии. Мы только в начале его развития как игрока, но в данный момент уровень демонстрируемой им игры выше, чем у остальных английских опорных полузащитников из других команд".
"В данный момент он один из лучших опорников во всей Премьер-Лиге. По крайней мере, среди англичан — точно. Может быть, есть некоторые иностранные игроки в других командах, которые тоже хороши. Вроде Фернандиньо".
"Но мы только начинаем видеть, каким Деклан будет в будущем", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.
22.02.2019 11:00
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Несомненно. После каттермола лучший на своей позиции за последние 10 лет.
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Очередной топарь не
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