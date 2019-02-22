Маурицио Сарри отрицает, что контактировал с "Ромой"

Маурицио Сарри Рулевой "Челси" Маурицио Сарри опроверг слухи о тайных переговорах с "Ромой".

Накануне авторитетное издание Sky Sports сообщило, что "Рома" установила контакт с лагерем Сарри и выразила заинтересованность в услугах своего соотечественника, который все еще находится на волоске от увольнения, несмотря на победу 3:0 над "Мальме" в Лиге Европы.

Утверждалось, что клуб Серии А предлагает Маурицио занять место Эусебио Ди Франческо, которым в Риме недовольны не меньше, чем Сарри в Лондоне. Однако 60-летний итальянец отрицает какой-либо контакт.

"Конечно, нет. У меня есть контракт с "Челси" на следующие два года, поэтому я не могу иметь контракт где-либо еще".

"Я прочитал в одной итальянской газете о своей встрече с Франко Бальдини, но я думаю, нам было бы очень сложно встретиться, потому что в данный момент Франко в Южной Африке", — сообщил Сарри BT Sport.


Метки Рома, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 10:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea-soul 22.02.2019 10:51 # chelsea-soul
    деда , делай свое дело молча. Забирай КЛ и тебе все простят

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  2. vyrentz 22.02.2019 10:47 # vyrentz
    Если ты с ним не общался, то откуда ты знаешь где он? Хоп, пиймав на выла!

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  3. ganinilyha 22.02.2019 10:44 # ganinilyha
    Да да легенду уже придумали, что тот в Южной Африке, а оттуда кроме как на велосипедах до Англии не доехать

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  4. j-silver 22.02.2019 10:40 # j-silver
    писдит, контактировал. инфа 146%

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  5. chebrec 22.02.2019 10:01 # chebrec
    После мс ясно будет

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