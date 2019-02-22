Маурицио Сарри отрицает, что контактировал с "Ромой"
Рулевой "Челси" Маурицио Сарри опроверг слухи о тайных переговорах с "Ромой".
Накануне авторитетное издание Sky Sports сообщило, что "Рома" установила контакт с лагерем Сарри и выразила заинтересованность в услугах своего соотечественника, который все еще находится на волоске от увольнения, несмотря на победу 3:0 над "Мальме" в Лиге Европы.
Утверждалось, что клуб Серии А предлагает Маурицио занять место Эусебио Ди Франческо, которым в Риме недовольны не меньше, чем Сарри в Лондоне. Однако 60-летний итальянец отрицает какой-либо контакт.
"Конечно, нет. У меня есть контракт с "Челси" на следующие два года, поэтому я не могу иметь контракт где-либо еще".
"Я прочитал в одной итальянской газете о своей встрече с Франко Бальдини, но я думаю, нам было бы очень сложно встретиться, потому что в данный момент Франко в Южной Африке", — сообщил Сарри BT Sport.
22.02.2019 10:00
Просмотров: 492
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
деда , делай свое дело молча. Забирай КЛ и тебе все простят
(ответить)
Если ты с ним не общался, то откуда ты знаешь где он? Хоп, пиймав на выла!
(ответить)
Да да легенду уже придумали, что тот в Южной Африке, а оттуда кроме как на велосипедах до Англии не доехать
(ответить)
писдит, контактировал. инфа 146%
(ответить)
После мс ясно будет
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий