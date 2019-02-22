Маурицио Сарри отрицает, что контактировал с "Ромой"

Рулевой "Челси" Маурицио Сарри опроверг слухи о тайных переговорах с "Ромой".

Накануне авторитетное издание Sky Sports сообщило, что "Рома" установила контакт с лагерем Сарри и выразила заинтересованность в услугах своего соотечественника, который все еще находится на волоске от увольнения, несмотря на победу 3:0 над "Мальме" в Лиге Европы.



Утверждалось, что клуб Серии А предлагает Маурицио занять место Эусебио Ди Франческо, которым в Риме недовольны не меньше, чем Сарри в Лондоне. Однако 60-летний итальянец отрицает какой-либо контакт.



"Конечно, нет. У меня есть контракт с "Челси" на следующие два года, поэтому я не могу иметь контракт где-либо еще".



"Я прочитал в одной итальянской газете о своей встрече с Франко Бальдини, но я думаю, нам было бы очень сложно встретиться, потому что в данный момент Франко в Южной Африке", — сообщил Сарри BT Sport.