Сарри: "Челси" выступает лучше, чем "Арсенал"

Маурицио Сарри и Унаи Эмери Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри отреагировал на критику в свой адрес, заявив, что его команда лучше проводит этот сезон, чем "Арсенал".

Английская пресса уверена, что Сарри находится в одном поражении от увольнения. Проигрыш "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги или "Тоттенхэму" в Премьер-Лиге может прервать карьеру Маурицио в лондонском клубе.

Однако итальянский специалист не понимает такого сильного контраста в отношении публики к его работе и к работе Унаи Эмери в "Арсенале". Сарри также напоминает, что ему досталась команда, которая в прошлом сезоне была только пятой.

"Если честно, меня не интересует критика. Я должен думать о своей работе и смотреть шире, иначе я буду работать плохо. Поэтому я продолжаю следовать по своему пути, и насколько мне известно, ничего не изменилось".

"Я продолжаю слышать, как люди хвалят, каким образом проводит сезон "Арсенал", но их нет в финале Кубка Лиги, у них меньше очков в Премьер-Лиге, а в Лиге Европы они вышли в 1/8 финала, но и мы тоже. Я не понимаю, почему люди ведут себя, словно мы плохо проводим сезон, а "Арсенал" — хорошо".

"Это правда, что у нас много взлетов и падений, порой очень глубоких падений, но я думаю, подобное простительно, если учесть, что это мой первый сезон. Ведь я принял команду, которая в прошлом сезоне финишировала с 70 очками", — сообщил Сарри Sky Sport Italia.


Метки Арсенал, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.02.2019 09:35

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. ian 22.02.2019 11:15 # ian
    Можно ли посмотреть фотки закрытого профиля инсты?

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  2. dragonishka 22.02.2019 11:03 # dragonishka
    Блять, просто посмотрите на список достижений Сарри, какие клубы он тренировал, и что выигрывал. Как он попал в Челси - непонятно. Мог, конечно, выстрелить, но не выстрелил. Конте был лучше во всем.

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  3. vyrentz 22.02.2019 10:55 # vyrentz
    Такую хуету когда-то Блохин, на тот момент тренер Динамо, нес в сторону Луческу, который тренировал Шахтер. Скажем так, не долго после этих слов Олежа-беляш оставался на посту.

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  4. el-tirador 22.02.2019 10:55 # el-tirador
    один мумзит бычки - несет дичь.
    другой мумзит ротатором судьям - выигрывает матчи голами с офсайдов, с левых пенок и отсутствием красных карточек в важных матчах.

    Не все хуи одинаково полезны (с) кокойто Клоп.

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  5. udaff 22.02.2019 10:50 # udaff
    Бред, маразм и глупости.

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  6. j-silver 22.02.2019 10:44 # j-silver
    "у них меньше очков в Премьер-Лиге"
    че это?
    5 Арсенал 26 50
    6 Челси 26 50

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  7. sausage 22.02.2019 10:35 # sausage
    Вот это действительно новость! Только не дня, а всего сезона. "Ведь я принял команду, которая в прошлом сезоне финишировала с 70 очками". Сук, а Арсенал - с 63) Эмери строит команду, ищет варианты с составом , который при всём уважении будет послабее челсийского. И при всём при этом идут с Челси вровень (пока). Конечно, у Арсенала в этой ситуации меньше критики. Сарри упёрся в одну схему, которая на старости лет смогла ему принести какие-то дивиденды в СерииА, и ждёт когда она заработает в АПЛ, типа вывел формулу идеального футбола. В этом-то его минус, эксперименты для него уже неподъёмны.

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  8. red-john 22.02.2019 10:30 # red-john
    У Арсенала не меньше очков в премьер-лиге, а разница лучше. В прошлом сезоне у челси действительно было всего 70 очков, но ведь у Арсенала итого меньше - 63. В финале КАЛа всё равно просрёте, да и всем пох на этот турнир. Что за бред несёт этот дедуля?

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  9. zheka000000 22.02.2019 10:24 # zheka000000
    Наберешь ли ты в этом сезоне хотя бы 70 очей?
    Любопытно, на какой минуте пустят пенсы в воскр? И на какой минуте мы в очередной раз будем лицезреть плоды гениальной тренерской мысли в виде замены жопакосты на аспиликуэту?

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  10. chebrec 22.02.2019 10:20 # chebrec
    А фотка то из первого круга когда аристократы хлопнули покерят

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  11. alcoholnarco 22.02.2019 10:06 # alcoholnarco
    Странная новость дня. Кого это ебет?

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  12. slash-lfc 22.02.2019 10:04 # slash-lfc
    Леол. На правильный ориентир равняются ))

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  13. cezar 22.02.2019 10:02 # cezar
    это ФАКепалм...

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  14. oldsky 22.02.2019 10:00 # oldsky
    Каким же надо быть сутулым аутистом чтобы ровнятся на арсенсрал. Сосарри топ хуль...

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  15. abse 22.02.2019 10:00 # abse
    Нашел с кем сравнивать.

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  16. sexophone 22.02.2019 09:44 # sexophone
    как бы Челси 6-0 Арсенал. Имеет право, говорить об этом.

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  17. its17 22.02.2019 09:43 # its17
    Какой Арсенал? 6:0 Карл... Шесть Ноль... Из зп тебя клуб называют шестьнольси... Как в детском саду епто а вот Арсенал бла бла бла ... Игру делай а не языком чеши!

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  18. keane16 22.02.2019 09:41 # keane16
    На бдсм-фестах? Однозначно

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  19. mdfjvnlabngmlas 22.02.2019 09:41 # mdfjvnlabngmlas
    всем похуй.

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