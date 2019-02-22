Сарри: "Челси" выступает лучше, чем "Арсенал"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри отреагировал на критику в свой адрес, заявив, что его команда лучше проводит этот сезон, чем "Арсенал".
Английская пресса уверена, что Сарри находится в одном поражении от увольнения. Проигрыш "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги или "Тоттенхэму" в Премьер-Лиге может прервать карьеру Маурицио в лондонском клубе.
Однако итальянский специалист не понимает такого сильного контраста в отношении публики к его работе и к работе Унаи Эмери в "Арсенале". Сарри также напоминает, что ему досталась команда, которая в прошлом сезоне была только пятой.
"Если честно, меня не интересует критика. Я должен думать о своей работе и смотреть шире, иначе я буду работать плохо. Поэтому я продолжаю следовать по своему пути, и насколько мне известно, ничего не изменилось".
"Я продолжаю слышать, как люди хвалят, каким образом проводит сезон "Арсенал", но их нет в финале Кубка Лиги, у них меньше очков в Премьер-Лиге, а в Лиге Европы они вышли в 1/8 финала, но и мы тоже. Я не понимаю, почему люди ведут себя, словно мы плохо проводим сезон, а "Арсенал" — хорошо".
"Это правда, что у нас много взлетов и падений, порой очень глубоких падений, но я думаю, подобное простительно, если учесть, что это мой первый сезон. Ведь я принял команду, которая в прошлом сезоне финишировала с 70 очками", — сообщил Сарри Sky Sport Italia.
22.02.2019 09:35
Просмотров: 1977
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Можно ли посмотреть фотки закрытого профиля инсты?
(ответить)
Блять, просто посмотрите на список достижений Сарри, какие клубы он тренировал, и что выигрывал. Как он попал в Челси - непонятно. Мог, конечно, выстрелить, но не выстрелил. Конте был лучше во всем.
(ответить)
Такую хуету когда-то Блохин, на тот момент тренер Динамо, нес в сторону Луческу, который тренировал Шахтер. Скажем так, не долго после этих слов Олежа-беляш оставался на посту.
(ответить)
один мумзит бычки - несет дичь.
другой мумзит ротатором судьям - выигрывает матчи голами с офсайдов, с левых пенок и отсутствием красных карточек в важных матчах.
Не все хуи одинаково полезны (с) кокойто Клоп.
(ответить)
Бред, маразм и глупости.
(ответить)
"у них меньше очков в Премьер-Лиге"
че это?
5 Арсенал 26 50
6 Челси 26 50
(ответить)
Вот это действительно новость! Только не дня, а всего сезона. "Ведь я принял команду, которая в прошлом сезоне финишировала с 70 очками". Сук, а Арсенал - с 63) Эмери строит команду, ищет варианты с составом , который при всём уважении будет послабее челсийского. И при всём при этом идут с Челси вровень (пока). Конечно, у Арсенала в этой ситуации меньше критики. Сарри упёрся в одну схему, которая на старости лет смогла ему принести какие-то дивиденды в СерииА, и ждёт когда она заработает в АПЛ, типа вывел формулу идеального футбола. В этом-то его минус, эксперименты для него уже неподъёмны.
(ответить)
У Арсенала не меньше очков в премьер-лиге, а разница лучше. В прошлом сезоне у челси действительно было всего 70 очков, но ведь у Арсенала итого меньше - 63. В финале КАЛа всё равно просрёте, да и всем пох на этот турнир. Что за бред несёт этот дедуля?
(ответить)
Наберешь ли ты в этом сезоне хотя бы 70 очей?
Любопытно, на какой минуте пустят пенсы в воскр? И на какой минуте мы в очередной раз будем лицезреть плоды гениальной тренерской мысли в виде замены жопакосты на аспиликуэту?
(ответить)
А фотка то из первого круга когда аристократы хлопнули покерят
(ответить)
Странная новость дня. Кого это ебет?
(ответить)
Леол. На правильный ориентир равняются ))
(ответить)
это ФАКепалм...
(ответить)
Каким же надо быть сутулым аутистом чтобы ровнятся на арсенсрал. Сосарри топ хуль...
(ответить)
Нашел с кем сравнивать.
(ответить)
как бы Челси 6-0 Арсенал. Имеет право, говорить об этом.
(ответить)
Какой Арсенал? 6:0 Карл... Шесть Ноль... Из зп тебя клуб называют шестьнольси... Как в детском саду епто а вот Арсенал бла бла бла ... Игру делай а не языком чеши!
(ответить)
На бдсм-фестах? Однозначно
(ответить)
всем похуй.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий