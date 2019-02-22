Сарри: "Челси" выступает лучше, чем "Арсенал"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри отреагировал на критику в свой адрес, заявив, что его команда лучше проводит этот сезон, чем "Арсенал".

Английская пресса уверена, что Сарри находится в одном поражении от увольнения. Проигрыш "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги или "Тоттенхэму" в Премьер-Лиге может прервать карьеру Маурицио в лондонском клубе.



Однако итальянский специалист не понимает такого сильного контраста в отношении публики к его работе и к работе Унаи Эмери в "Арсенале". Сарри также напоминает, что ему досталась команда, которая в прошлом сезоне была только пятой.



"Если честно, меня не интересует критика. Я должен думать о своей работе и смотреть шире, иначе я буду работать плохо. Поэтому я продолжаю следовать по своему пути, и насколько мне известно, ничего не изменилось".



"Я продолжаю слышать, как люди хвалят, каким образом проводит сезон "Арсенал", но их нет в финале Кубка Лиги, у них меньше очков в Премьер-Лиге, а в Лиге Европы они вышли в 1/8 финала, но и мы тоже. Я не понимаю, почему люди ведут себя, словно мы плохо проводим сезон, а "Арсенал" — хорошо".



"Это правда, что у нас много взлетов и падений, порой очень глубоких падений, но я думаю, подобное простительно, если учесть, что это мой первый сезон. Ведь я принял команду, которая в прошлом сезоне финишировала с 70 очками", — сообщил Сарри Sky Sport Italia.