Ван Дейк хочет стать легендой "Ливерпуля"
Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил о своих амбициях стать легендой мерсисайдского клуба.
Ван Дейк оказал огромное влияние на игру "красных" с момента своего перехода из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов в январе 2018, зарекомендовав себя одним из лучших защитников мира.
Теперь 27-летний голландец мечтает обзавестись легендарным статусом. Виргил понимает, что для этого он обязан добиться больших побед с "Ливерпулем".
"Кем я хочу, чтобы меня запомнили на "Энфилде"? Легендой "Ливерпуля".
"Я хочу добиться удивительных вещей здесь. У нас великолепный состав, у нас есть все, все необходимые инструменты. Естественно, нам нужны трофеи".
"В нашей лиге есть команда, которая тоже довольно хороша и выступает великолепно. В данный момент мы и не уступаем, поэтому посмотрим. Я просто хочу отдаваться без остатка ради этого клуба. Этот клуб сделал все возможное, чтобы заполучить меня, и я хочу отблагодарить их".
"Еще до того, как я приступил к тренировкам здесь, я посетил матч с "Лестером" (в декабре 2017) и в директорской ложе встретился со множеством легенд, великих игроков, которые выступали за этот прекрасный клуб".
"Когда ты выступаешь за этот клуб, тебя всегда воспринимают частью семьи. Это одна из причин, почему я так сильно хотел здесь играть", — сообщил Ван Дейк BBC.
22.02.2019 09:00
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Шансы на это есть. И очень не плохие.
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