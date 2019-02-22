Унаи Эмери продолжит ротировать Озила
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отметил игру полузащитника Месута Озила в победном матче против БАТЭ, но отказался гарантировать тому место в стартовом составе.
Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы Эмери опроверг домыслы о том, что подталкивает своего самого высокооплачиваемого игрока к уходу из клуба. Унаи дал понять, что у Озила есть будущее на "Эмирейтс", но Месут должен стабильно тренироваться, без травм и болезней.
В четверг вечером 30-летний немец сыграл свои первые полные 90 минут в 2019 году, показав убедительный футбол и заслужив осторожную похвалу Эмери. Однако Унаи по-прежнему не готов сделать Озила твердым игроком основы.
"Сегодня он показал, что хотел показать. Если он будет доступен, как в последние пару недель, мы будем часто использовать его в матчах — иногда он потребуется нам в стартовом составе, иногда будет на лавке, потому что у нас много других игроков, способных помогать нам".
"Сегодня он показал хороший настрой, его уровень игры и взаимодействие с некоторыми игроками были хорошими. Думаю, нам нужен каждый игрок, и то, как Месут сегодня сыграл, было важно и позитивно", — цитирует Эмери Sky Sports.
22.02.2019 08:00
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Последние комментарии:
Михужло таки чекает камменты на фапле...
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пинсы выше сразу услушали знакомое слово и прибежали в ветку открыв рты в ожидании немытого хуя
ну что за пидарасы
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Ротирует Клопп, вообще - то
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Ротировать ....
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