Унаи Эмери продолжит ротировать Озила

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отметил игру полузащитника Месута Озила в победном матче против БАТЭ, но отказался гарантировать тому место в стартовом составе.

Перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы Эмери опроверг домыслы о том, что подталкивает своего самого высокооплачиваемого игрока к уходу из клуба. Унаи дал понять, что у Озила есть будущее на "Эмирейтс", но Месут должен стабильно тренироваться, без травм и болезней.



В четверг вечером 30-летний немец сыграл свои первые полные 90 минут в 2019 году, показав убедительный футбол и заслужив осторожную похвалу Эмери. Однако Унаи по-прежнему не готов сделать Озила твердым игроком основы.



"Сегодня он показал, что хотел показать. Если он будет доступен, как в последние пару недель, мы будем часто использовать его в матчах — иногда он потребуется нам в стартовом составе, иногда будет на лавке, потому что у нас много других игроков, способных помогать нам".



"Сегодня он показал хороший настрой, его уровень игры и взаимодействие с некоторыми игроками были хорошими. Думаю, нам нужен каждый игрок, и то, как Месут сегодня сыграл, было важно и позитивно", — цитирует Эмери Sky Sports.