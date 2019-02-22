Эмери: "Арсенал" — одна из шести команд, способных выиграть Лигу Европы"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери назвал свою команду одной из шести, способных выиграть Лигу Европы в этом сезоне.

В остатке этого сезона "канонирам" предстоит тяжелейшая борьба с "Манчестер Юнайтед" и Челси" за попадание в топ-4 Премьер-Лиги. Путь в Лигу Чемпионов через победу в Лиге Европы может оказаться проще, особенно учитывая опыт Эмери в этом соревновании.



После победы 3:0 над БАТЭ и выхода в 1/8 финала Эмери постарался оценить шансы "Арсенала" на успех в Лиге Европы, дав понять, что эта задача выполнима.



"Мы можем выиграть Лигу Европы. Если можно сказать, что есть шесть команд, способных выиграть это соревнование, то "Арсенал" в их числе. Но сделать это будет очень сложно. Многие команды хотят того же".



"Нам нужно получать удовольствие от этого соревнования и создать важную атмосферу вместе с нашими болельщиками. Это ощущение позволит нашей команде, с нашим мастерством, добиться большего".



"Мы должны чувствовать себя сильнее в этом соревновании, черпая силы из атмосферы вокруг нас", — цитирует Эмери Sky Sports.