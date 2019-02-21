Сезон Премьер-Лиги 2019/20 стартует 10 августа

Премьер-Лига официально подтвердила, что сезон 2019/20 стартует 10 августа, а летнее трансферное окно закроется двумя днями ранее.

Напомним, в прошлом сезоне клубы Премьер-Лиги проголосовали за то, чтобы закрывать трансферное окно до старта кампании.



Таким образом грядущим летом клубы Премьер-Лиги вновь будут в менее выгодным положении, нежели остальная Европа, зато это позволит им сосредоточиться на игре в футбол со стартом кампании.



При этом день трансферного дедлайна был назначен на 8 августа. Клубы Премьер-Лиги смогут регистрировать новичков до 17 часов по местному времени.



Как это обычно бывает, предварительное расписание нового сезона Премьер-Лига опубликует в июне.