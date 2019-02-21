Сезон Премьер-Лиги 2019/20 стартует 10 августа
Премьер-Лига официально подтвердила, что сезон 2019/20 стартует 10 августа, а летнее трансферное окно закроется двумя днями ранее.
Напомним, в прошлом сезоне клубы Премьер-Лиги проголосовали за то, чтобы закрывать трансферное окно до старта кампании.
Таким образом грядущим летом клубы Премьер-Лиги вновь будут в менее выгодным положении, нежели остальная Европа, зато это позволит им сосредоточиться на игре в футбол со стартом кампании.
При этом день трансферного дедлайна был назначен на 8 августа. Клубы Премьер-Лиги смогут регистрировать новичков до 17 часов по местному времени.
Как это обычно бывает, предварительное расписание нового сезона Премьер-Лига опубликует в июне.
21.02.2019 22:00
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вот оно будусчее
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чемпик можно не начинать
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первый нах!
самый ранний!Ура
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