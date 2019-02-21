Сезон Премьер-Лиги 2019/20 стартует 10 августа

Премьер-Лига Премьер-Лига официально подтвердила, что сезон 2019/20 стартует 10 августа, а летнее трансферное окно закроется двумя днями ранее.

Напомним, в прошлом сезоне клубы Премьер-Лиги проголосовали за то, чтобы закрывать трансферное окно до старта кампании.

Таким образом грядущим летом клубы Премьер-Лиги вновь будут в менее выгодным положении, нежели остальная Европа, зато это позволит им сосредоточиться на игре в футбол со стартом кампании.

При этом день трансферного дедлайна был назначен на 8 августа. Клубы Премьер-Лиги смогут регистрировать новичков до 17 часов по местному времени.

Как это обычно бывает, предварительное расписание нового сезона Премьер-Лига опубликует в июне.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 22:00

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  1. mancunia-planet 21.02.2019 22:19 # mancunia-planet
    вот оно будусчее

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  2. van-der-slav 21.02.2019 22:08 # van-der-slav
    чемпик можно не начинать

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  3. gidro-met 21.02.2019 22:05 # gidro-met
    первый нах!

    самый ранний!Ура

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