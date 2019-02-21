"Рома" установила контакт с лагерем Сарри

"Рома" установила контакт с представителями Маурицио Сарри и может предложить главному тренеру "Челси" работу на следующий день.

Дебютный английский сезон Сарри превратился в сущий кошмар в последние недели. По слухам, теперь итальянский специалист находится всего в одном поражении от увольнения.



Тот факт, что экс-наставник "Наполи" вскоре может лишиться работы, не остался без внимания. По информации Sky Sports, внимание на Маурицио обратила "Рома".



В данный момент "Рома" занимает только пятое место в Серии А, а недавно унизительным образом проиграла "Фиорентине" со счетом 7:1 и вылетела из Кубка Италии. Все это наводит боссов итальянского клубы на мысли о расставании с Эусебио Ди Франческо.