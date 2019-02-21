Клопп: "Сульшер доказал, что может тренировать топ-клуб"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его коллега из "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер доказал свою способность тренировать топ-клуб.

Сульшер впечатляющим образом преобразил "красных дьяволов" после прихода на место уволенного в декабре Жозе Моуриньо, однако скептики продолжают твердить, что Оле Гуннару повезло с расписанием и что этот эмоциональный подъем со временем пройдет.



Клопп эту точку зрения не разделяет и считает, что стабильная игра "Юнайтед" на высоком уровне — это результат работы классного тренера.



"Я сам тренер, поэтому я знаю, что мы не волшебники. Так не бывает, что мы приходим и говорим: "Вы не очень-то хороши, но со мной вы будете великолепны".



"Но нам повезло, что мы обладаем действительно классными игроками вокруг себя, и Оле Гуннар Сульшер великолепно делает свою работу".



"Тренер должен раскрывать потенциал своей команды, оттачивать мастерство игроков, и он с этим очевидно справляется. Это делает его тренером для топ-клуба".



"Я не знаю его — мы, кажется, встречались лишь однажды в Ла-Манге, куда он приезжал с норвежской командой, и мы немного поболтали".



"Но сон славный малый, это точно. И то, что он делает — это великолепно", — цитирует Клоппа Sky Sports.