Клопп: "Сульшер доказал, что может тренировать топ-клуб"

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его коллега из "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер доказал свою способность тренировать топ-клуб.

Сульшер впечатляющим образом преобразил "красных дьяволов" после прихода на место уволенного в декабре Жозе Моуриньо, однако скептики продолжают твердить, что Оле Гуннару повезло с расписанием и что этот эмоциональный подъем со временем пройдет.

Клопп эту точку зрения не разделяет и считает, что стабильная игра "Юнайтед" на высоком уровне — это результат работы классного тренера.

"Я сам тренер, поэтому я знаю, что мы не волшебники. Так не бывает, что мы приходим и говорим: "Вы не очень-то хороши, но со мной вы будете великолепны".

"Но нам повезло, что мы обладаем действительно классными игроками вокруг себя, и Оле Гуннар Сульшер великолепно делает свою работу".

"Тренер должен раскрывать потенциал своей команды, оттачивать мастерство игроков, и он с этим очевидно справляется. Это делает его тренером для топ-клуба".

"Я не знаю его — мы, кажется, встречались лишь однажды в Ла-Манге, куда он приезжал с норвежской командой, и мы немного поболтали".

"Но сон славный малый, это точно. И то, что он делает — это великолепно", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 20:00

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  1. zagzag 21.02.2019 20:27 # zagzag
    Заепала уже эта тема с Хоббитом Сафа.

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  2. gidro-met 21.02.2019 20:08 # gidro-met
    старик с лицом младенца

    младенец с лицом старика

    седой сульшер похож = маур 2-летней давности

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