FA оштрафовала Клоппа на 45 тысяч фунтов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был оштрафован FA на 45 тысяч фунтов за то, что позволил себе публично усомниться в непредвзятости рефери.

После ничейного матча против "Вест Хэма" 4 февраля (1:1) Клопп посетовал, что весь второй тайм рефери Кевин Френд подсуживал сопернику, словно извиняясь за ошибочно засчитанный гол нападающего Садио Мане.



"Думаю, решил узнал о своей ошибке в перерыве. Он совершенно точно узнал, и это объясняет кучу странных решений во втором тайме", — говорил тогда Клопп.



С выдвинутыми Ассоциацией обвинениями Юрген согласился и теперь заплатит 45 тыс. фунтов в качестве наказания. Отметим, что это уже второй денежный штраф Клоппа в нынешнем сезоне — в декабре он расстался с 8 тыс. фунтов, потому что выбежал в центр поля после победного гола в дерби с "Эвертоном".