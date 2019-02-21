FA оштрафовала Клоппа на 45 тысяч фунтов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был оштрафован FA на 45 тысяч фунтов за то, что позволил себе публично усомниться в непредвзятости рефери.
После ничейного матча против "Вест Хэма" 4 февраля (1:1) Клопп посетовал, что весь второй тайм рефери Кевин Френд подсуживал сопернику, словно извиняясь за ошибочно засчитанный гол нападающего Садио Мане.
"Думаю, решил узнал о своей ошибке в перерыве. Он совершенно точно узнал, и это объясняет кучу странных решений во втором тайме", — говорил тогда Клопп.
С выдвинутыми Ассоциацией обвинениями Юрген согласился и теперь заплатит 45 тыс. фунтов в качестве наказания. Отметим, что это уже второй денежный штраф Клоппа в нынешнем сезоне — в декабре он расстался с 8 тыс. фунтов, потому что выбежал в центр поля после победного гола в дерби с "Эвертоном".
21.02.2019 19:25
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Последние комментарии:
Ахахах, Моуру бы уже дискву дали
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Уважают авторитет ТОПА - сыкают дискву дать народному любимцу и по сути человеку - который и приносит миллиарды фунтов в АПЛ(то есть подписоту на трансляции.)
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Только штраф?!
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мог бы просто отдать их на благотворительность, скормить эти деньги слонам. рыбкам
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вот тебе и демократия в Европе. Загнивающий Запад
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