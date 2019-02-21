FA оштрафовала Клоппа на 45 тысяч фунтов

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был оштрафован FA на 45 тысяч фунтов за то, что позволил себе публично усомниться в непредвзятости рефери.

После ничейного матча против "Вест Хэма" 4 февраля (1:1) Клопп посетовал, что весь второй тайм рефери Кевин Френд подсуживал сопернику, словно извиняясь за ошибочно засчитанный гол нападающего Садио Мане.

"Думаю, решил узнал о своей ошибке в перерыве. Он совершенно точно узнал, и это объясняет кучу странных решений во втором тайме", — говорил тогда Клопп.

С выдвинутыми Ассоциацией обвинениями Юрген согласился и теперь заплатит 45 тыс. фунтов в качестве наказания. Отметим, что это уже второй денежный штраф Клоппа в нынешнем сезоне — в декабре он расстался с 8 тыс. фунтов, потому что выбежал в центр поля после победного гола в дерби с "Эвертоном".


Метки FA, Вест Хэм, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Френд

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 19:25

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  1. dragonishka 21.02.2019 20:59 # dragonishka
    Ахахах, Моуру бы уже дискву дали

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  2. skychnie-oboi 21.02.2019 20:03 # skychnie-oboi
    Уважают авторитет ТОПА - сыкают дискву дать народному любимцу и по сути человеку - который и приносит миллиарды фунтов в АПЛ(то есть подписоту на трансляции.)

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  3. suddenly 21.02.2019 19:58 # suddenly
    Только штраф?!

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  4. gidro-met 21.02.2019 19:39 # gidro-met
    мог бы просто отдать их на благотворительность, скормить эти деньги слонам. рыбкам

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  5. dallaslp 21.02.2019 19:35 # dallaslp
    вот тебе и демократия в Европе. Загнивающий Запад

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