Кейн может сыграть с "Бернли" в субботу

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подтвердил, что нападающий Харри Кейн может сыграть против "Бернли" в субботу.

Основной бомбардир "шпор" находится вне игры с 13 марта, когда в матче против "Манчестер Юнайтед" он повредил связки лодыжки.



Доктора прогнозировали, что Кейн сможет вернуться к тренировкам только в начале матча, однако Харри приступил к занятиям в общей группе еще в минувший понедельник. Выздоровление такого важного игрока очень радует Почеттино.



"Он очень хорош. Думаю, нам нужно будет оценить его состояние на завтрашней тренировке, а там мы решим".



"Но я думаю, он в порядке. Я им доволен, и он, возможно, будет в заявке на субботний матч. Я не думаю, что он спешит, но каждый знает, что Харри — зверь".



"Он хочет вернуться в строй как можно скорее и сделал ради этого все возможное. Это была тяжелая травма, но он великолепно тренировался последние 10 дней, чему мы рады. Его возвращение придаст огромный импульс каждому", — цитирует Почеттино Sky Sports.