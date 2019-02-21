Фанат "Сити" находится в критическом состоянии после матча с "Шальке-04"

Стадион Шальке-04 Болельщик "Манчестер Сити" был госпитализирован в критическом состоянии после матча Лиги Чемпионов против "Шальке-04" накануне вечером.

Напомним, "горожане" одержали волевую победу со счетом 2:3 в первом матче 1/8 финала, причем два из трех своих голов забили вдесятером в заключительные пять минут.

Однако не все болельщики "Сити" смогли отметить победу своей команды. Одному из фанатов, приехавших поддержать "горожан" в Гельзенкирхен, крепко досталось после игры, сообщает BBC.

В данный момент врачи сражаются за жизнь пострадавшего, а немецкая полиция совместно с коллегами из Англии выясняет обстоятельства произошедшего.


Метки болельщики, Манчестер Сити, происшествия, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1673

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  1. gerrard08 21.02.2019 18:24 # gerrard08
    опять болельщики лфк надругались над этими планктонами?
    пстц, сколько призываю своих не марать свои конечности об этих микробов, все равно не слушают, ну

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  2. stamford-bridge 21.02.2019 18:20 # stamford-bridge
    Спалился Дзола

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  3. jesus33 21.02.2019 18:04 # jesus33
    Футбольные ультрасы это быдло, чему тут удивляться.

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