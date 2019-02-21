Фанат "Сити" находится в критическом состоянии после матча с "Шальке-04"

Болельщик "Манчестер Сити" был госпитализирован в критическом состоянии после матча Лиги Чемпионов против "Шальке-04" накануне вечером.

Напомним, "горожане" одержали волевую победу со счетом 2:3 в первом матче 1/8 финала, причем два из трех своих голов забили вдесятером в заключительные пять минут.



Однако не все болельщики "Сити" смогли отметить победу своей команды. Одному из фанатов, приехавших поддержать "горожан" в Гельзенкирхен, крепко досталось после игры, сообщает BBC.



В данный момент врачи сражаются за жизнь пострадавшего, а немецкая полиция совместно с коллегами из Англии выясняет обстоятельства произошедшего.