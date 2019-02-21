Дзола госпитализирован из-за проблем с желчным камнем

Маурицио Сарри и Джанфранко Дзола Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола был повторно госпитализирован из-за осложнений после перенесенной операции.

Напомним, Дзолы не было у бровки в минувший понедельник, когда "синие" были биты на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2 в Кубке Англии.

Отсутствие Джанфранко объяснялось хирургической процедурой по удалению камней из желчного пузыря. Однако вскоре после операции итальянец вновь почувствовал себя плохо и был вынужден вернуться в госпиталь, сообщает Daily Mail.

Таким образом, Сарри будет лишен своей правой руки в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме" в четверг вечером. Вернется ли Дзола к воскресному финалу Кубка Лиги против "Манчестер Сити", пока неясно.


Метки Дзола, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 446

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. johnny1905 21.02.2019 17:15 # johnny1905
    здоровья!

    (ответить)

  2. arhangel777 21.02.2019 17:13 # arhangel777
    Здоровья Джанфранко и пусть поправляется, адекватный чел!

    (ответить)

  3. liverbro 21.02.2019 17:10 # liverbro
    Здоровья Джанфранко!

    (ответить)

  4. sir-alex-67 21.02.2019 17:02 # sir-alex-67
    эта болезнь у всех пенсов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: