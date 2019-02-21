Дзола госпитализирован из-за проблем с желчным камнем

Ассистент главного тренера "Челси" Джанфранко Дзола был повторно госпитализирован из-за осложнений после перенесенной операции.

Напомним, Дзолы не было у бровки в минувший понедельник, когда "синие" были биты на своем поле "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2 в Кубке Англии.



Отсутствие Джанфранко объяснялось хирургической процедурой по удалению камней из желчного пузыря. Однако вскоре после операции итальянец вновь почувствовал себя плохо и был вынужден вернуться в госпиталь, сообщает Daily Mail.



Таким образом, Сарри будет лишен своей правой руки в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме" в четверг вечером. Вернется ли Дзола к воскресному финалу Кубка Лиги против "Манчестер Сити", пока неясно.