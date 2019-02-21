Мерсон: "Будет безумием, если Сарри не изменит свой стиль"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поступит как безумец, если не изменит свой стиль на воскресный финал Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Матч на "Уэмбли" против "горожан", как ожидается, станет определяющим для дальнейшей судьбы Сарри. Ранее в феврале "синие" были разгромлены "Сити" в Премьер-Лиге со счетом 6:0, поэтому Мерсон советует Маурицио проявить тактическую гибкость — иначе итальянец поплатится за свое упрямство.



"Все решится в воскресенье. Он должен проявить гибкость. Если он сыграет по-старому, в свой Саррибол, тогда "Челси" будет разорван в клочья "Манчестер Сити", и на этом все закончится".



"Если мы увидим команду в другом свете, а произведенные им изменения в игре создадут сложности для "Манчестер Сити", тогда мы, возможно, скажем: "Дайте ему время, он только что показал, что готов меняться под определенные матчи, мы сохраним ему доверие".



"Но если он ничего не поменяет, тогда "Челси" снова будет разорван "Сити", и это будет конец".



"Хотелось бы думать, что он кое-что поменяет, потому что иначе это будет безумие высочайшего уровня. Ты только что проиграл этой команде 6:0 и собираешься снова так сыграть?! Это безумие. Я зайду дальше и скажу, что это невменяемость".



"Ему нужны изменения, а если он их не сделает, "Челси" проиграет в три-четыре мяча и с ним попрощается", — сообщил Мерсон.