Мерсон: "Будет безумием, если Сарри не изменит свой стиль"

Маурицио Сарри Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поступит как безумец, если не изменит свой стиль на воскресный финал Кубка Англии против "Манчестер Сити".

Матч на "Уэмбли" против "горожан", как ожидается, станет определяющим для дальнейшей судьбы Сарри. Ранее в феврале "синие" были разгромлены "Сити" в Премьер-Лиге со счетом 6:0, поэтому Мерсон советует Маурицио проявить тактическую гибкость — иначе итальянец поплатится за свое упрямство.

"Все решится в воскресенье. Он должен проявить гибкость. Если он сыграет по-старому, в свой Саррибол, тогда "Челси" будет разорван в клочья "Манчестер Сити", и на этом все закончится".

"Если мы увидим команду в другом свете, а произведенные им изменения в игре создадут сложности для "Манчестер Сити", тогда мы, возможно, скажем: "Дайте ему время, он только что показал, что готов меняться под определенные матчи, мы сохраним ему доверие".

"Но если он ничего не поменяет, тогда "Челси" снова будет разорван "Сити", и это будет конец".

"Хотелось бы думать, что он кое-что поменяет, потому что иначе это будет безумие высочайшего уровня. Ты только что проиграл этой команде 6:0 и собираешься снова так сыграть?! Это безумие. Я зайду дальше и скажу, что это невменяемость".

"Ему нужны изменения, а если он их не сделает, "Челси" проиграет в три-четыре мяча и с ним попрощается", — сообщил Мерсон.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Сити, Мерсон, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 16:00

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  1. fanstevengerrard 21.02.2019 16:47 # fanstevengerrard
    Та берите Слуцкого.

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  2. pauk 21.02.2019 16:46 # pauk
    Мерсон сам безумец, если ожидает кардинальную смену стиля (и ещё безумнее, если считает что это принесёт результат)
    Все изменения будут в рамках общего стиля: прессинг пониже опустит, Алонсо пиздов надаёт. А там авось и забьем один-два)

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  3. darvil 21.02.2019 16:28 # darvil
    Курильщик дебил просто, он так и останется навсегда без трофеев.

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  4. xin 21.02.2019 16:21 # xin
    Я, конечно, дико извиняюсь, но в чем его уникальный стиль? Проигрывать всяким середнякам с разницей 4+ мяча?

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  5. frisby 21.02.2019 16:14 # frisby
    упрямый старый пень говорил жеж ранее, что ничАво менять не буду..исполнители мог виноваты, а я гений тактики - в италии всё работало и в англии будет работать тока дайте время..странно, что ни одного трофея его тактика не принесла..Шестьнольси-МанСити 1:3. А деда выпиздят по любому это лишь вопрос времени..

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  6. tot35 21.02.2019 16:09 # tot35
    Все равно ведь всосут. Какая разница.

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