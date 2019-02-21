Груич надеется получить шанс в "Ливерпуле"

Полузащитник Марко Груич надеется, что успешная аренда в "Герте" позволит ему получить свой шанс в "Ливерпуле".

За три года в мерсисайдском клубе Груич сыграл только 14 матчей, поэтому прошлым летом главный тренер "красных" Юрген Клопп с легким сердцем отпустил Марко за практикой в Бундеслигу.



Командировка в Берлин безусловно пошла Груичу на пользу. Со временем Марко превратился в ключевого игрока "Герты", которая за весь сезон потерпела лишь одно поражение.



Руководство "Герты" уже не раз озвучивало свое желание продлить пребывание в клубе Груича, однако сам 22-летний серб не теряет надежд заиграть в "Ливерпуле".



"Конечно, всегда приятно, когда тебя хвалят — особенно люди из клуба, потому что они находятся с тобой каждый день и видят, какой ты игрок и человек".



"Если я продолжу играть таким образом, тогда у меня появится больше шансов вернуться в "Ливерпуль" на следующий сезон. Я вернусь более опытным и более способным. Это зависит от того, что решат клубы в конце сезона".



"Если "Ливерпуль" решит, что мне будет лучше еще на один сезон уйти в аренду, тогда я бы хотел вернуться в Берлин. Я уже знаю это место и не нуждаюсь в адаптации. Но возможны варианты, и пока слишком рано говорить, где я буду в следующем сезоне", — сообщил Груич ESPN.