Груич надеется получить шанс в "Ливерпуле"
Полузащитник Марко Груич надеется, что успешная аренда в "Герте" позволит ему получить свой шанс в "Ливерпуле".
За три года в мерсисайдском клубе Груич сыграл только 14 матчей, поэтому прошлым летом главный тренер "красных" Юрген Клопп с легким сердцем отпустил Марко за практикой в Бундеслигу.
Командировка в Берлин безусловно пошла Груичу на пользу. Со временем Марко превратился в ключевого игрока "Герты", которая за весь сезон потерпела лишь одно поражение.
Руководство "Герты" уже не раз озвучивало свое желание продлить пребывание в клубе Груича, однако сам 22-летний серб не теряет надежд заиграть в "Ливерпуле".
"Конечно, всегда приятно, когда тебя хвалят — особенно люди из клуба, потому что они находятся с тобой каждый день и видят, какой ты игрок и человек".
"Если я продолжу играть таким образом, тогда у меня появится больше шансов вернуться в "Ливерпуль" на следующий сезон. Я вернусь более опытным и более способным. Это зависит от того, что решат клубы в конце сезона".
"Если "Ливерпуль" решит, что мне будет лучше еще на один сезон уйти в аренду, тогда я бы хотел вернуться в Берлин. Я уже знаю это место и не нуждаюсь в адаптации. Но возможны варианты, и пока слишком рано говорить, где я буду в следующем сезоне", — сообщил Груич ESPN.
21.02.2019 15:15
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Не-не, Груич идет нахер, у лфк требования к полузащитнику 22 лет должны быть абсолютно другого уровня.
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