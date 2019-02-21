ПСЖ поборется за Хадсон-Одои

ПСЖ вступил в борьбу за нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Хадсон-Одои отчаянно порывался покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе, даже подав прошение о трансфере после нескольких сделанных "Баварией" предложений о покупке.



"Синие" заблокировали уход Каллума, надеясь, что тот образумится в остатке сезона и все-таки продлит свой истекающий в 2020 году контракт.



Однако причин оставаться в родном клубе у 18-летнего англичанина теперь еще меньше, чем в январе. Стоило трансферному окну закрыться, как Хадсон-Одои перестал получать игровые минуты в команде Маурицио Сарри.



Ожидается, что по окончании сезона "Бавария" вернется за Хадсон-Одои. Однако на сей раз немецкий гранд рискует столкнуться с конкуренцией со стороны ПСЖ, утверждает The Sun в эксклюзивном материале.



В "Челси" практически смирились с тем, что Каллум не подпишет новый контракт, и теперь вопрос лишь в том, кто предложит за игрока больше денег. В прошлом месяце "Бавария" была готова заплатить за юниора 35 миллионов фунтов.