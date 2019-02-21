Эриксен отложил переговоры о своем будущем до лета

Кристиан Эриксен Агент полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена сообщил, что его клиент откладывает переговоры о новом контракте до лета.

Как известно, действующий контракт 27-летнего игрока сборной Дании истекает в конце следующего сезона. Склонить Эриксена к новой сделке "шпорам" пока не удалось.

Сохраняющаяся неопределенность способствует появлению в прессе слухов об интересе к Кристиану некоторых из крупнейших клубов Европы, включая "Реал".

По всей видимости, "Тоттенхэму" придется смириться с этими спекуляциями на ближайшие месяцы, потому что в данный момент Эриксен не готов отвлекаться на переговоры о своем будущем.

"Кристиан хочет сосредоточиться лишь на игре в футбол. Его впечатляющая трансформация из таланта мирового уровня в игрока мирового уровня в последние годы стала возможна не только благодаря его техническим, тактическим и атлетическим навыкам, но и благодаря соответствующему настрою".

"Поэтому в данный момент мы предпочли бы отстраниться от спекуляций насчет контрактов и трансферов", — сообщил агент Мартин Шутс ESPN.


Метки контракты, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 500

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 21.02.2019 13:40 # makeewadim
    Если предложат в районе 150млн;Леви продаст не раздумывая. Если будет спрос, нужно сбагривать. Игрок психологического типа; Озил не даст соврать.

    (ответить)

  2. ofori-twumasi 21.02.2019 13:31 # ofori-twumasi
    Стандартная практика. Чем дальше будет тянуть, тем больше получит бонус за переход в другой клуб. Куртуа и Азар подсказали.

    (ответить)

  3. vyrentz 21.02.2019 13:14 # vyrentz
    В Реале ему место.

    (ответить)

  4. mancunia-planet 21.02.2019 13:03 # mancunia-planet
    Желаю остаться в Шпортенхеме! В сильнейшей команде Ландана!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: