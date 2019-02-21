Эриксен отложил переговоры о своем будущем до лета
Агент полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена сообщил, что его клиент откладывает переговоры о новом контракте до лета.
Как известно, действующий контракт 27-летнего игрока сборной Дании истекает в конце следующего сезона. Склонить Эриксена к новой сделке "шпорам" пока не удалось.
Сохраняющаяся неопределенность способствует появлению в прессе слухов об интересе к Кристиану некоторых из крупнейших клубов Европы, включая "Реал".
По всей видимости, "Тоттенхэму" придется смириться с этими спекуляциями на ближайшие месяцы, потому что в данный момент Эриксен не готов отвлекаться на переговоры о своем будущем.
"Кристиан хочет сосредоточиться лишь на игре в футбол. Его впечатляющая трансформация из таланта мирового уровня в игрока мирового уровня в последние годы стала возможна не только благодаря его техническим, тактическим и атлетическим навыкам, но и благодаря соответствующему настрою".
"Поэтому в данный момент мы предпочли бы отстраниться от спекуляций насчет контрактов и трансферов", — сообщил агент Мартин Шутс ESPN.
21.02.2019 13:00
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Если предложат в районе 150млн;Леви продаст не раздумывая. Если будет спрос, нужно сбагривать. Игрок психологического типа; Озил не даст соврать.
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Стандартная практика. Чем дальше будет тянуть, тем больше получит бонус за переход в другой клуб. Куртуа и Азар подсказали.
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В Реале ему место.
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Желаю остаться в Шпортенхеме! В сильнейшей команде Ландана!
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