Эриксен отложил переговоры о своем будущем до лета

Агент полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена сообщил, что его клиент откладывает переговоры о новом контракте до лета.

Как известно, действующий контракт 27-летнего игрока сборной Дании истекает в конце следующего сезона. Склонить Эриксена к новой сделке "шпорам" пока не удалось.



Сохраняющаяся неопределенность способствует появлению в прессе слухов об интересе к Кристиану некоторых из крупнейших клубов Европы, включая "Реал".



По всей видимости, "Тоттенхэму" придется смириться с этими спекуляциями на ближайшие месяцы, потому что в данный момент Эриксен не готов отвлекаться на переговоры о своем будущем.



"Кристиан хочет сосредоточиться лишь на игре в футбол. Его впечатляющая трансформация из таланта мирового уровня в игрока мирового уровня в последние годы стала возможна не только благодаря его техническим, тактическим и атлетическим навыкам, но и благодаря соответствующему настрою".



"Поэтому в данный момент мы предпочли бы отстраниться от спекуляций насчет контрактов и трансферов", — сообщил агент Мартин Шутс ESPN.