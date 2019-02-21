Анонс ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы
В четверг вечером "Арсенал" и "Челси" проведут свои ответные матчи в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
АРСЕНАЛ — БАТЭ 20:55 Онлайн-трансляция
"Арсенал" по-настоящему удивил в первом матче, показав чрезвычайно беззубую игру и потерпев поражение 1:0 от соперника, находившегося без практики с середины декабря. Естественно, поединок на "Эмирейтс" обещает быть другим.
"Очень важно, что мы сыграем на своем стадионе, перед своими болельщиками. Нам нужна их поддержка на этот матч, и я надеюсь, они создадут большую атмосферу. Я знаю, что все вместе, с их поддержкой, наши игроки смогут сыграть в хороший футбол и выложиться без остатка", — говорил Унаи Эмери.
- Это будет второй выезд БАТЭ на "Эмирейтс". В прошлом сезоне белорусская команда здесь проиграла 6:0 в рамках группового этапа Лиги Европы.
- Включая квалификацию, белорусские команды проиграли три из четырех последних выездов в Англию в рамках Лиги Европы. В оставшемся БАТЭ победил "Эвертон" в декабре 2009.
- Последний раз "Арсенал" оставался без забитых голов в обоих матчах какой-либо стадии плей-офф еврокубков еще в 1995 году.
- БАТЭ выиграл все три своих последних матча в Лиге Европе, хотя до этого — только два в 16.
- Игорь Стасевич остается лучшим ассистентом Лиги Европы — семь результативных передач на партнеров, в том числе в первом матче с "Арсеналом".
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт был удален в Борисове, а потому ответный матч пропустит из-за дисквалификации. Эйнсли Мэйтланд-Найлс не принимал участия в тренировке команды в среду из-за болезни. Могут вернуться в строй Сократис Папастатопулос и Аарон Рэмси.
ЧЕЛСИ — МАЛЬМЕ 23:00 Онлайн-трансляция
Для Маурицио Сарри наступает решающий период, и каждый следующий матч может оказаться для него последним. Чаша терпения боссов "Челси" практически переполнена, а пресса уже вовсю сплетничает, кто может заменить итальянского тренера.
В этом матче от "синих" ожидают только победы и выхода в следующий раунд Лиги Европы, которая приобретает повышенную значимость для лондонского клуба в свете возросшей конкуренции в борьбе за четвертое место в Премьер-Лиге.
Выиграв первый матч в Швеции со счетом 1:2, "Челси" теоретически мог бы позволить себе даже проиграть дома 1:0, однако Сарри в такой ситуации, что обязан только побеждать.
- "Челси" выиграл все шесть последних домашних матчей в Лиге Европы, в пяти из них забивая минимум по три гола.
- Шведские команды одержали лишь одну победу в семи последних выездах в Англию. Это удалось "Эстерсунду" в прошлом сезоне — 1:2 против "Арсенала".
- Никто из игроков "Челси" не забил и не ассистировал больше, чем Виллиан (2+3).
- На групповом этапе "Челси" нанес 147 ударов и совершил 4642 передачи — больше всех.
- Из всех участников плей-офф Лиги Европы "Мальме" обладает самым возрастным стартовым составом (29 лет и 353 дня).
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага, вероятно, пропустит этот матч из-за травмы задней поверхности бедра. Давиде Дзаппакоста и Педро приболели. Делая изменения в составе, Сарри придется иметь ввиду воскресный финал Кубка Англии против "Манчестер Сити".
21.02.2019 12:00
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Против ПЕПА поставили 2 пеналя и удаление - ни одного слова нытья, поблагодарил судейскую бригаду за работу.
Портовой мразе клопу засчитали против Вест Хема гол с 2 метрового офсайда - мразь после матча ноет, что второй гол с офсайда не засчитали.
Вся разница между тренером и портовой мразью.
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наконец-то топовый денек. Отоспимся
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