Феллайни уехал в Китай не из-за денег

Маруан Феллайни Полузащитник Маруан Феллайни отверг предположения о том, что он уехал в Китай ради наживы. Однако игрок действительно мог бы остаться в "Манчестер Юнайтед", не уволь клуб Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Стоило "красным дьяволам" указать Моуриньо на дверь в декабре, как Феллайни быстро собрал вещи и уехал выступать за "Шаньдун Лунэн", где теперь получает 235 тысяч фунтов в неделю.

По слухам, переезд в Китай позволил Маруану удвоить свою зарплату, однако сам бельгиец утверждает, что деньги для него — не главное.

"Я не такой. Я рассматриваю это как вызов, и я в клубе, у которого есть все. Буквально все. Вам нужно видеть наше медицинское и техническое оснащение. Обожаю быть здесь".

"Когда начнется азиатская Лига Чемпионов, мне и здесь придется играть по два матча в неделю. Я не смогу отдыхать больше, чем в Англии. Но ладно, здесь действительно играют не в таком высоком темпе", — сообщил Феллайни Het Nieuwsblad.

Также 31-летний полузащитник намекнул, что мог бы остаться в "Юнайтед", не уволь клуб Моуриньо, большим любимчиком которого он был.

"Я не знаю. Я же говорю: в футболе так бывает, что у тебя появляются возможности и исчезают возможности. У меня был контракт с "Юнайтед", поэтому я мог остаться", — добавил Феллайни.


Метки Манчестер Юнайтед, Феллайни, Шаньдун Лунэн

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 21.02.2019 12:03 # frisby
    такому гавну только и место что в жопе мира

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  2. jappstamm 21.02.2019 11:59 # jappstamm
    Ааа, а Ливерпуль выиграет АПЛ в этом году

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  3. vyrentz 21.02.2019 11:27 # vyrentz
    А что он должен был ответить? Нет времени на раскачку?

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  4. tra-hall 21.02.2019 11:00 # tra-hall
    Ну прост с детства за Шандунь. Уехал ради опиумных вечеринок.

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