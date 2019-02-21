Феллайни уехал в Китай не из-за денег

Полузащитник Маруан Феллайни отверг предположения о том, что он уехал в Китай ради наживы. Однако игрок действительно мог бы остаться в "Манчестер Юнайтед", не уволь клуб Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Стоило "красным дьяволам" указать Моуриньо на дверь в декабре, как Феллайни быстро собрал вещи и уехал выступать за "Шаньдун Лунэн", где теперь получает 235 тысяч фунтов в неделю.



По слухам, переезд в Китай позволил Маруану удвоить свою зарплату, однако сам бельгиец утверждает, что деньги для него — не главное.



"Я не такой. Я рассматриваю это как вызов, и я в клубе, у которого есть все. Буквально все. Вам нужно видеть наше медицинское и техническое оснащение. Обожаю быть здесь".



"Когда начнется азиатская Лига Чемпионов, мне и здесь придется играть по два матча в неделю. Я не смогу отдыхать больше, чем в Англии. Но ладно, здесь действительно играют не в таком высоком темпе", — сообщил Феллайни Het Nieuwsblad.



Также 31-летний полузащитник намекнул, что мог бы остаться в "Юнайтед", не уволь клуб Моуриньо, большим любимчиком которого он был.



"Я не знаю. Я же говорю: в футболе так бывает, что у тебя появляются возможности и исчезают возможности. У меня был контракт с "Юнайтед", поэтому я мог остаться", — добавил Феллайни.