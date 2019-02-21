"Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с Рэшфордом о новом контракте

Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с нападающим Маркусом Рэшфордом о новом контракте.

Рэшфорд неважно начинал этот сезон, не всегда проходя в стартовый состав "красных дьяволов". А когда Маркус все-таки оказывался на поле, зачастую ему приходилось играть на фланге.

Могло сложиться впечатление, что развитие талантливого футболиста затормозилось. Некоторые даже советовали 21-летнему англичанину подумать об уходе в аренду в клуб попроще.

Однако Рэшфорд преодолел эти трудности и значительно добавил с дальнейшим течением сезона. После увольнения Жозе Моуриньо и прихода на тренерский мостик Оле Гуннара Сульшера Маркус и вовсе превратился в основного центрального нападающего "Юнайтед", усадив на лавку дорогостоящего Ромелу Лукаку.

Выход Рэшфорда на новый уровень стал поводом для "дьяволов" инициировать переговоры о новой сделке. На "Олд Траффорд" уверены, что своей игрой Маркус заслужил награду.

Как утверждает Daily Mirror, недавно клуб совершил прорыв в переговорах с игроком, который забил восемь голов в 15 последних матчах. Теперь исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд надеется заключить сделку в ближайшие недели.

Также сообщается, что новый контракт, рассчитанный до 2025 года, сделает Рэшфорда одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Олд Траффорд".


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 10:00

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