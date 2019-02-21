"Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с Рэшфордом о новом контракте

"Манчестер Юнайтед" совершил прорыв в переговорах с нападающим Маркусом Рэшфордом о новом контракте.

Рэшфорд неважно начинал этот сезон, не всегда проходя в стартовый состав "красных дьяволов". А когда Маркус все-таки оказывался на поле, зачастую ему приходилось играть на фланге.



Могло сложиться впечатление, что развитие талантливого футболиста затормозилось. Некоторые даже советовали 21-летнему англичанину подумать об уходе в аренду в клуб попроще.



Однако Рэшфорд преодолел эти трудности и значительно добавил с дальнейшим течением сезона. После увольнения Жозе Моуриньо и прихода на тренерский мостик Оле Гуннара Сульшера Маркус и вовсе превратился в основного центрального нападающего "Юнайтед", усадив на лавку дорогостоящего Ромелу Лукаку.



Выход Рэшфорда на новый уровень стал поводом для "дьяволов" инициировать переговоры о новой сделке. На "Олд Траффорд" уверены, что своей игрой Маркус заслужил награду.



Как утверждает Daily Mirror, недавно клуб совершил прорыв в переговорах с игроком, который забил восемь голов в 15 последних матчах. Теперь исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд надеется заключить сделку в ближайшие недели.



Также сообщается, что новый контракт, рассчитанный до 2025 года, сделает Рэшфорда одним из самых высокооплачиваемых игроков на "Олд Траффорд".