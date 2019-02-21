Рюдигер считает, что "Челси" не хватает лидеров

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер считает, что его команде не хватает лидеров.

В последние недели главный тренер "синих" Маурицио Сарри неоднократно жаловался, что его команда пасует, столкнувшись с первыми же сложностями по ходу матча.

По мнению Рюдигера, "Челси" просто не хватает лидеров, которые могли бы повести партнеров за собой в такие моменты. Лидеров вроде бывшего капитана Джона Терри.

"Сложно заменить людей вроде Джона Терри, который был здесь капитаном и лидером. Это сложная задача".

"В наше время невозможно взять и состряпать лидера. Тем не менее, мы должны постараться пойти по стопам такого рода игроков".

"Однако мы не говорим о лидерах, когда побеждаем. Похоже, это зависит от результатов. Если ты добиваешься хороших результатов, вопроса о лидерах не стоит", — цитирует Рюдигера The Sun.


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 08:00

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