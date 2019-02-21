Рюдигер считает, что "Челси" не хватает лидеров

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер считает, что его команде не хватает лидеров.

В последние недели главный тренер "синих" Маурицио Сарри неоднократно жаловался, что его команда пасует, столкнувшись с первыми же сложностями по ходу матча.



По мнению Рюдигера, "Челси" просто не хватает лидеров, которые могли бы повести партнеров за собой в такие моменты. Лидеров вроде бывшего капитана Джона Терри.



"Сложно заменить людей вроде Джона Терри, который был здесь капитаном и лидером. Это сложная задача".



"В наше время невозможно взять и состряпать лидера. Тем не менее, мы должны постараться пойти по стопам такого рода игроков".



"Однако мы не говорим о лидерах, когда побеждаем. Похоже, это зависит от результатов. Если ты добиваешься хороших результатов, вопроса о лидерах не стоит", — цитирует Рюдигера The Sun.