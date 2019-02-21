Сын Лилиана Тюрама заинтересовал "Челси" и "Ливерпуль"

"Челси" и "Ливерпуль" проявляют интерес к Кефрену Тюраму, сыну легендарного французского защитника Лилиана Тюрама.

17-летний Кефрен, выступающий на позиции полузащитника, является одним из ярчайших продуктов академии "Монако" последнего времени, но до сих пор не заключил профессиональный контракт со своим клубом.



Таким образом, грядущим летом Тюрам-младший может быть доступен для трансфера по минимальной цене. Это обстоятельство привлекло внимание целого ряда клубов, включая двух грандов Премьер-Лиги и "Ювентус", сообщает Daily Mail.



К отъезду из "Монако", за первую команду которого он дебютировал в ноябре, Кефрена может подтолкнуть тот хаос, который наблюдается в клубе Лиги 1 в последнее время.



Вслед за главным тренером Тьерри Анри, "Монако" также попрощался со спортивным директором Майклом Эменало и вице-президентом Вадимом Васильевым и в данный момент находится на распутье, ужасным образом выступая в этом сезоне.