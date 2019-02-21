К Садио Мане снова наведались грабители
Мерсисайдская полиция расследует ограбление дома нападающего Садио Мане, когда тот играл за "Ливерпуль" против "Баварии" во вторник вечером.
Мане провел все 90 минут первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, завершившегося вничью 0:0. Пока Садио играл в футбол на "Энфилде", в это самое время у него дома орудовали грабители.
Как сообщает Sky Sports, в момент ограбления дом Мане пустовал. Преступники похитили из жилища 26-летнего сенегальца ряд ценных вещей, включая часы, мобильные телефоны и ключи от автомобилей.
В данный момент на месте преступления работает полиция, устанавливая улики и обстоятельства случившегося.
Добавим, что Мане грабят уже второй раз за время его карьеры в "Ливерпуле". Первый инцидент имел место в ноябре 2017 — во время домашнего матча Лиги Чемпионов против "Марибора". Тогда преступники пытались проникнуть и к соседу Садио, защитнику "красных" Деяну Ловрену, но были спугнуты.
21.02.2019 06:00
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по-любому у гопоты портовой жопы горели от бездарно проебаных моментов, ставки не зашли, вот и восполнили потерю за счет главного колбасного хуенога.
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Нех дома в нигерских районах покупать. Всё, Манэ, ты теперь зарабатываешб как белый - надо жить среди элиты
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