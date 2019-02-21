К Садио Мане снова наведались грабители

Мерсисайдская полиция расследует ограбление дома нападающего Садио Мане, когда тот играл за "Ливерпуль" против "Баварии" во вторник вечером.

Мане провел все 90 минут первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, завершившегося вничью 0:0. Пока Садио играл в футбол на "Энфилде", в это самое время у него дома орудовали грабители.



Как сообщает Sky Sports, в момент ограбления дом Мане пустовал. Преступники похитили из жилища 26-летнего сенегальца ряд ценных вещей, включая часы, мобильные телефоны и ключи от автомобилей.



В данный момент на месте преступления работает полиция, устанавливая улики и обстоятельства случившегося.



Добавим, что Мане грабят уже второй раз за время его карьеры в "Ливерпуле". Первый инцидент имел место в ноябре 2017 — во время домашнего матча Лиги Чемпионов против "Марибора". Тогда преступники пытались проникнуть и к соседу Садио, защитнику "красных" Деяну Ловрену, но были спугнуты.