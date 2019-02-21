К Садио Мане снова наведались грабители

Садио Мане Мерсисайдская полиция расследует ограбление дома нападающего Садио Мане, когда тот играл за "Ливерпуль" против "Баварии" во вторник вечером.

Мане провел все 90 минут первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, завершившегося вничью 0:0. Пока Садио играл в футбол на "Энфилде", в это самое время у него дома орудовали грабители.

Как сообщает Sky Sports, в момент ограбления дом Мане пустовал. Преступники похитили из жилища 26-летнего сенегальца ряд ценных вещей, включая часы, мобильные телефоны и ключи от автомобилей.

В данный момент на месте преступления работает полиция, устанавливая улики и обстоятельства случившегося.

Добавим, что Мане грабят уже второй раз за время его карьеры в "Ливерпуле". Первый инцидент имел место в ноябре 2017 — во время домашнего матча Лиги Чемпионов против "Марибора". Тогда преступники пытались проникнуть и к соседу Садио, защитнику "красных" Деяну Ловрену, но были спугнуты.


Метки Ливерпуль, Мане, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 06:00

Количество просмотров Просмотров: 873

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lahmatyj 21.02.2019 06:10 # lahmatyj
    по-любому у гопоты портовой жопы горели от бездарно проебаных моментов, ставки не зашли, вот и восполнили потерю за счет главного колбасного хуенога.

    (ответить)

  2. mrjingles 21.02.2019 06:07 # mrjingles
    Нех дома в нигерских районах покупать. Всё, Манэ, ты теперь зарабатываешб как белый - надо жить среди элиты

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: