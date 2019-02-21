Гвардиола: "Я большой фанат VAR"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у него нет претензий к судейству и системе VAR после победы 2:3 над "Шальке-04" в Лиге Чемпионов.

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Шальке-04" нанес всего два удара в створ ворот "горожан", причем оба этих удара были реализованными пенальти.



Назначить первый 11-метровый рефери помогла система VAR, однако Гвардиола поддерживает решение арбитра, во втором тайме удалившего Николаса Отаменди за вторую желтую карточку.



"Я доверяю VAR. Я большой фанат этой технологии, так что это пенальти".



"У меня нет никаких жалоб. В первом случае был пенальти, как был во втором и как была красная карточка".



"Но это был хороший матч. Во втором тайме мы невероятным образом проявили характер, как и на "Энфилде" в прошлом сезоне — мы проиграли 3:0, но два гола подарили, когда они сами ничего не могли создать", — сообщил Гвардиола BR Sport.