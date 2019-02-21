"Сити" вдесятером одержал волевую победу над "Шальке-04"

Несмотря на дефицит в одного игрока, "Манчестер Сити" смог проявить характер и одержать волевую победу над "Шальке-04" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов — 2:3.

В стартовом составе у "горожан" произошло сразу семь изменений относительно победы 1:4 над "Ньюпортом" в Кубке Англии. Вернулись в команду Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.



Гости сразу же принялись оказывать нешуточное давление, создав первый голевой момент по прошествии шести минут. После хитрого розыгрыша штрафного Давид Сильва навесил с левого фланга, а Агуэро пробил головой. Голкипер хозяев выловил мяч из под перекладины.



"Шальке-04" был совершенно лишен мяча и в итоге пропустил на 18-й минуте. Голкипер "горняков" неудачно ввел снаряд в игру, позволив Давиду Сильве совершить перехват и вывести на пустые ворота Агуэро — 0:1.



Открыв счет, "Сити" принялся искать второй гол, но на 34-й минуте случилось неожиданное. Редкая вылазка хозяев была доведена до удара Даниэля Калиджури. Мяч срикошетил от руки Николаса Отаменди и пошел мимо, однако после вмешательства системы VAR рефери назначил пенальти, который был реализован Набилем Бенталебом — 1:1.



А на 43-й минуте арбитр назначил второй пенальти, уже без всякой VAR, увидев, как Фернандиньо обхватил соперника в штрафной. Бенталеб повторно исполнил удар с 11-метровой отметки — 2:1.



Во втором тайме гости возобновили натиск, атакуя с некоторым остервенением. "Шальке-04" ушел в глухую оборону, но защищался очень прилично, не давая сопернику свободного пространства.



На 68-й минуте в игру вновь вмешался рефери, показав вторую желтую карточку Отаменди и оставив "горожан" вдесятером.



Оставшись в меньшинстве, "Сити" не перестал атаковать, но моментов уже не возникало. Тем не менее, "горожане" все-таки восстановили справедливость, когда на 85-й минуте вышедший на замену Лерой Сане великолепно пробил со штрафного — 2:2.



Однако это был еще не конец. Вдохновившись голом Сане, на последней минуте основного времени отличился и Стерлинг. Рахим поборолся за мяч после заброса Эдерсона верхом, вышел на ворота по правому краю штрафной и хладнокровно поразил цель — 2:3.



"Сити" одержал непростую победу, преодолев все трудности вроде противоречившего судейства и дефицит в одного игрока. Этот результат должен воодушевить "горожан" на воскресный финал Кубка Лиги.



"Шальке-04" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:3 (2:1)



Голы: Бенталеб 38 (пен), 45 (пен) — Агуэро 18, Сане 85, Стерлинг 90.



"Шальке-04": Ферманн, Калиджури, Брума, Сане, Настасич, Очипка, Сердар, Маккенни (Скжибски 78), Бенталеб, Мендиль (Бургшталлер 65), Ут (Арит 87).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Фернандиньо, Де Брюйне (Зинченко 87), Давид Сильва (Компани 70), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро (Сане 78).



Предупреждения: Ут, Сане, Бургшталлер — Отаменди, Фернандиньо, Эдерсон.



Удаление: Отаменди 68.