"Сити" вдесятером одержал волевую победу над "Шальке-04"

Лерой Сане Несмотря на дефицит в одного игрока, "Манчестер Сити" смог проявить характер и одержать волевую победу над "Шальке-04" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов — 2:3.

В стартовом составе у "горожан" произошло сразу семь изменений относительно победы 1:4 над "Ньюпортом" в Кубке Англии. Вернулись в команду Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.

Гости сразу же принялись оказывать нешуточное давление, создав первый голевой момент по прошествии шести минут. После хитрого розыгрыша штрафного Давид Сильва навесил с левого фланга, а Агуэро пробил головой. Голкипер хозяев выловил мяч из под перекладины.

"Шальке-04" был совершенно лишен мяча и в итоге пропустил на 18-й минуте. Голкипер "горняков" неудачно ввел снаряд в игру, позволив Давиду Сильве совершить перехват и вывести на пустые ворота Агуэро — 0:1.

Открыв счет, "Сити" принялся искать второй гол, но на 34-й минуте случилось неожиданное. Редкая вылазка хозяев была доведена до удара Даниэля Калиджури. Мяч срикошетил от руки Николаса Отаменди и пошел мимо, однако после вмешательства системы VAR рефери назначил пенальти, который был реализован Набилем Бенталебом — 1:1.

А на 43-й минуте арбитр назначил второй пенальти, уже без всякой VAR, увидев, как Фернандиньо обхватил соперника в штрафной. Бенталеб повторно исполнил удар с 11-метровой отметки — 2:1.

Во втором тайме гости возобновили натиск, атакуя с некоторым остервенением. "Шальке-04" ушел в глухую оборону, но защищался очень прилично, не давая сопернику свободного пространства.

На 68-й минуте в игру вновь вмешался рефери, показав вторую желтую карточку Отаменди и оставив "горожан" вдесятером.

Оставшись в меньшинстве, "Сити" не перестал атаковать, но моментов уже не возникало. Тем не менее, "горожане" все-таки восстановили справедливость, когда на 85-й минуте вышедший на замену Лерой Сане великолепно пробил со штрафного — 2:2.

Однако это был еще не конец. Вдохновившись голом Сане, на последней минуте основного времени отличился и Стерлинг. Рахим поборолся за мяч после заброса Эдерсона верхом, вышел на ворота по правому краю штрафной и хладнокровно поразил цель — 2:3.

"Сити" одержал непростую победу, преодолев все трудности вроде противоречившего судейства и дефицит в одного игрока. Этот результат должен воодушевить "горожан" на воскресный финал Кубка Лиги.

"Шальке-04" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:3 (2:1)

Голы: Бенталеб 38 (пен), 45 (пен) — Агуэро 18, Сане 85, Стерлинг 90.

"Шальке-04": Ферманн, Калиджури, Брума, Сане, Настасич, Очипка, Сердар, Маккенни (Скжибски 78), Бенталеб, Мендиль (Бургшталлер 65), Ут (Арит 87).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Фернандиньо, Де Брюйне (Зинченко 87), Давид Сильва (Компани 70), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро (Сане 78).

Предупреждения: Ут, Сане, Бургшталлер — Отаменди, Фернандиньо, Эдерсон.

Удаление: Отаменди 68.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 21.02.2019 01:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 21.02.2019 01:10 # alexomck
    Юве предсказуемо слился, ну в Италии потужатся ещё. глорики продолжают прогнозы на ЛЧ по чемпам выводить, доставило)

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  2. jesus33 21.02.2019 01:09 # jesus33
    Лол, даже удаление и 2 пеналя в ворота КОРОЛЕЙ не помогли вонючим чинушам УЕФА остановить эту машину смерти.

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  3. bezviz 21.02.2019 01:08 # bezviz
    рофл еще и стерлядь о6оссала бедных портовиков, даже судьба ссыт на этих неудачных бестрофейников, да ну что ж ты будешь делать то.....

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  4. liverpo0ol 21.02.2019 01:07 # liverpo0ol
    21.02.2019 01:05 # удалить
    liverpo0ol

    Вроде как вчера у ЛФК игра лч, а не апл... но голубки опять горели... Как это погимать?

    Источник: http://fapl.ru/posts/68927/?c=1#c6824325

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  5. martingor 21.02.2019 01:06 # martingor
    вот вам и короли еле ноги унесли и эта голубятня мечтает о том что они возьмут ЛЧ для этих черножопых мешков максимум 1/4, вы как были пригородом Манчестера так им и остались

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  6. lexa-arsenal 21.02.2019 01:05 # lexa-arsenal
    Завтра за БАТЭ! Жыве Беларусь!

    C'mon БАТЭ! C'mon KPACUBO!

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  7. thegodfather 21.02.2019 01:05 # thegodfather
    комоне комоне

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  8. chronicle 21.02.2019 01:04 # chronicle
    21.02.2019 00:52 #
    thegodfather

    кек, там эдерсон голевуху отдал
    а сколько голевух у алиссона?) паха

    Источник: http://fapl.ru/posts/68927/?c=1

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  9. lexa-arsenal 21.02.2019 01:03 # lexa-arsenal
    Штрафной от Сане просто пушка.

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    P.S. Ювентус позорище, Катлетико вперед!

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  10. kukuruzzo 21.02.2019 01:03 # kukuruzzo
    показали портовым обрыганам,как обыгрывать без минета немецкие команды.

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  11. glorfindel 21.02.2019 01:02 # glorfindel
    Если завтра Сарри не уберет с состава итальянскую тёлкy, то Челси ждет проигрыш

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  12. electric 21.02.2019 01:02 # electric
    К О Р О Л Е В Ы
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    Ы

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  13. winslow 21.02.2019 01:02 # winslow
    Красиво )))

    местные бечи хлебнули мочи

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  14. barstreetboy 21.02.2019 01:01 # barstreetboy
    Просто КОРОЛИ!!!

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  15. griezmann 21.02.2019 01:00 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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