"Сити" вдесятером одержал волевую победу над "Шальке-04"
Несмотря на дефицит в одного игрока, "Манчестер Сити" смог проявить характер и одержать волевую победу над "Шальке-04" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов — 2:3.
В стартовом составе у "горожан" произошло сразу семь изменений относительно победы 1:4 над "Ньюпортом" в Кубке Англии. Вернулись в команду Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.
Гости сразу же принялись оказывать нешуточное давление, создав первый голевой момент по прошествии шести минут. После хитрого розыгрыша штрафного Давид Сильва навесил с левого фланга, а Агуэро пробил головой. Голкипер хозяев выловил мяч из под перекладины.
"Шальке-04" был совершенно лишен мяча и в итоге пропустил на 18-й минуте. Голкипер "горняков" неудачно ввел снаряд в игру, позволив Давиду Сильве совершить перехват и вывести на пустые ворота Агуэро — 0:1.
Открыв счет, "Сити" принялся искать второй гол, но на 34-й минуте случилось неожиданное. Редкая вылазка хозяев была доведена до удара Даниэля Калиджури. Мяч срикошетил от руки Николаса Отаменди и пошел мимо, однако после вмешательства системы VAR рефери назначил пенальти, который был реализован Набилем Бенталебом — 1:1.
А на 43-й минуте арбитр назначил второй пенальти, уже без всякой VAR, увидев, как Фернандиньо обхватил соперника в штрафной. Бенталеб повторно исполнил удар с 11-метровой отметки — 2:1.
Во втором тайме гости возобновили натиск, атакуя с некоторым остервенением. "Шальке-04" ушел в глухую оборону, но защищался очень прилично, не давая сопернику свободного пространства.
На 68-й минуте в игру вновь вмешался рефери, показав вторую желтую карточку Отаменди и оставив "горожан" вдесятером.
Оставшись в меньшинстве, "Сити" не перестал атаковать, но моментов уже не возникало. Тем не менее, "горожане" все-таки восстановили справедливость, когда на 85-й минуте вышедший на замену Лерой Сане великолепно пробил со штрафного — 2:2.
Однако это был еще не конец. Вдохновившись голом Сане, на последней минуте основного времени отличился и Стерлинг. Рахим поборолся за мяч после заброса Эдерсона верхом, вышел на ворота по правому краю штрафной и хладнокровно поразил цель — 2:3.
"Сити" одержал непростую победу, преодолев все трудности вроде противоречившего судейства и дефицит в одного игрока. Этот результат должен воодушевить "горожан" на воскресный финал Кубка Лиги.
"Шальке-04" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 2:3 (2:1)
Голы: Бенталеб 38 (пен), 45 (пен) — Агуэро 18, Сане 85, Стерлинг 90.
"Шальке-04": Ферманн, Калиджури, Брума, Сане, Настасич, Очипка, Сердар, Маккенни (Скжибски 78), Бенталеб, Мендиль (Бургшталлер 65), Ут (Арит 87).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Лапорт, Отаменди, Фернандиньо, Де Брюйне (Зинченко 87), Давид Сильва (Компани 70), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро (Сане 78).
Предупреждения: Ут, Сане, Бургшталлер — Отаменди, Фернандиньо, Эдерсон.
Удаление: Отаменди 68.
21.02.2019 01:00
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Последние комментарии:
Юве предсказуемо слился, ну в Италии потужатся ещё. глорики продолжают прогнозы на ЛЧ по чемпам выводить, доставило)
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Лол, даже удаление и 2 пеналя в ворота КОРОЛЕЙ не помогли вонючим чинушам УЕФА остановить эту машину смерти.
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рофл еще и стерлядь о6оссала бедных портовиков, даже судьба ссыт на этих неудачных бестрофейников, да ну что ж ты будешь делать то.....
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21.02.2019 01:05 # удалить
liverpo0ol
Вроде как вчера у ЛФК игра лч, а не апл... но голубки опять горели... Как это погимать?
Источник: http://fapl.ru/posts/68927/?c=1#c6824325
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вот вам и короли еле ноги унесли и эта голубятня мечтает о том что они возьмут ЛЧ для этих черножопых мешков максимум 1/4, вы как были пригородом Манчестера так им и остались
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Завтра за БАТЭ! Жыве Беларусь!
C'mon БАТЭ! C'mon KPACUBO!
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комоне комоне
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21.02.2019 00:52 #
thegodfather
кек, там эдерсон голевуху отдал
а сколько голевух у алиссона?) паха
Источник: http://fapl.ru/posts/68927/?c=1
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Штрафной от Сане просто пушка.
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
P.S. Ювентус позорище, Катлетико вперед!
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показали портовым обрыганам,как обыгрывать без минета немецкие команды.
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Если завтра Сарри не уберет с состава итальянскую тёлкy, то Челси ждет проигрыш
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К О Р О Л Е В Ы
О
Р
О
Л
Е
В
Ы
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Красиво )))
местные бечи хлебнули мочи
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Просто КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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