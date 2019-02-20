Лоран Блан может заменить Сарри в "Челси"

"Челси" добавил Лорана Блана в шорт-лист кандидатов на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри.

За последние недели Сарри растерял доверие собственных игроков, боссов клуба и болельщиков. Ближайшие матчи против "Мальме" в Лиге Европы, "Манчестер Сити" в Кубке Лиги и "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге могут предрешить судьбу Маурицио.



Как сообщает Evening Standard, руководство "синих" активно обсуждает кандидатуры специалистов, которые могли бы немедленно подхватить команду в случае увольнения Сарри.



Ранее в качестве возможных сменщиков итальянца назывались Зинедин Зидан и Фрэнк Лэмпард. Теперь к их числу присоединился Блан, находящийся без работы после своего ухода из ПСЖ в 2016 году.



По информации издания, "Челси" рассматривал кандидатуру Лорана еще прошлым летом, подыскивая замену Антонио Конте. Директор лондонцев Марина Грановская лично встречалась с экс-защитником "Манчестер Юнайтед", но в итоге выбор тогда был сделан в пользу Сарри.



Также Evening Standard добавляет, что "Челси" не доверит первую команду Джанфранко Дзоле, ассистенту Сарри, если Маурицио будет уволен.