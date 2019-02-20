Лоран Блан может заменить Сарри в "Челси"

Лоран Блан "Челси" добавил Лорана Блана в шорт-лист кандидатов на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри.

За последние недели Сарри растерял доверие собственных игроков, боссов клуба и болельщиков. Ближайшие матчи против "Мальме" в Лиге Европы, "Манчестер Сити" в Кубке Лиги и "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге могут предрешить судьбу Маурицио.

Как сообщает Evening Standard, руководство "синих" активно обсуждает кандидатуры специалистов, которые могли бы немедленно подхватить команду в случае увольнения Сарри.

Ранее в качестве возможных сменщиков итальянца назывались Зинедин Зидан и Фрэнк Лэмпард. Теперь к их числу присоединился Блан, находящийся без работы после своего ухода из ПСЖ в 2016 году.

По информации издания, "Челси" рассматривал кандидатуру Лорана еще прошлым летом, подыскивая замену Антонио Конте. Директор лондонцев Марина Грановская лично встречалась с экс-защитником "Манчестер Юнайтед", но в итоге выбор тогда был сделан в пользу Сарри.

Также Evening Standard добавляет, что "Челси" не доверит первую команду Джанфранко Дзоле, ассистенту Сарри, если Маурицио будет уволен.


Метки Блан, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 23:00

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  1. martingor 20.02.2019 23:02 # martingor
    Вот мне нравится Грановская как она неспеша и целенаправленно топит эту помойку. Челси добро пожаловать в Чемпионшип!

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