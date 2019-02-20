Эшли Янг предупредил "Ливерпуль"

Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг предупредил, что его команда подходит к матчу против "Ливерпуля" с огромной уверенностью в себе.

В минувший понедельник "красные дьяволы" одержали свою 11-ю победу в 13 матчах при Оле Гуннаре Сульшере, выбив из Кубка Англии "Челси".



Победа 0:2 на "Стэмфорд Бридж" позволила "Юнайтед" реабилитироваться за поражение от ПСЖ в Лиге Чемпионов на прошлой неделе, и теперь Янг и партнеры в прекрасном настроении ждут в гости "Ливерпуль".



"Эта победа вселяет в нас огромную уверенность. Мы обыграли "Тоттенхэм" на выезде, "Арсенал" на выезде и теперь "Челси" на выезде. Мы знали слабости "Челси", и мы знали, как хотим сыграть. Думаю, мы делали это великолепно, от начала до конца".



"Это было волшебно, но я все равно думаю, что мы способны переключиться на одну передачу выше. То, что мы смогли реабилитироваться за результат посреди прошлой недели, говорит о многом", — цитирует Янга The Guardian.