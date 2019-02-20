Эшли Янг предупредил "Ливерпуль"

Эшли Янг Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг предупредил, что его команда подходит к матчу против "Ливерпуля" с огромной уверенностью в себе.

В минувший понедельник "красные дьяволы" одержали свою 11-ю победу в 13 матчах при Оле Гуннаре Сульшере, выбив из Кубка Англии "Челси".

Победа 0:2 на "Стэмфорд Бридж" позволила "Юнайтед" реабилитироваться за поражение от ПСЖ в Лиге Чемпионов на прошлой неделе, и теперь Янг и партнеры в прекрасном настроении ждут в гости "Ливерпуль".

"Эта победа вселяет в нас огромную уверенность. Мы обыграли "Тоттенхэм" на выезде, "Арсенал" на выезде и теперь "Челси" на выезде. Мы знали слабости "Челси", и мы знали, как хотим сыграть. Думаю, мы делали это великолепно, от начала до конца".

"Это было волшебно, но я все равно думаю, что мы способны переключиться на одну передачу выше. То, что мы смогли реабилитироваться за результат посреди прошлой недели, говорит о многом", — цитирует Янга The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 806

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 20.02.2019 23:17 # kukuruzzo
    пидарнут ливер

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  2. martingor 20.02.2019 23:00 # martingor
    высказался старый пидарок перец тебе в жопу гандонище

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  3. cruise877 20.02.2019 22:45 # cruise877
    Ой как хреново оборачиваются такие высказывания, ой как не надо так говорить. Молча подойти к этому матчу и не свалить Ливерпуль с их ебаного насеста .

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  4. manutd-20champ 20.02.2019 22:23 # manutd-20champ
    аспиды фапловские повыползали.
    даже Янг может их выманить из своих нор.

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  5. idalgo 20.02.2019 22:22 # idalgo
    никогда не доводили до добра такие предматчевые высеры

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  6. jack-willsher 20.02.2019 22:17 # jack-willsher
    самый грязный игрок современности. смешно когда фа закрывает глаза на этот беспредел который устраивает игроки сасайтед. тупо игнор просто. яркий пример прошлый сезон когда пукака умышденно пнул соперника в пах. что в итоге? даже штрафа не дали. позор подсосникам сафа. валенсия и янг по справедливости должны пропускать каждую 4ую игру, не говоря об елелеееее (самы лудшый пз галактики по мнению пригородных защеканцев)

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  7. smokekush 20.02.2019 22:17 # smokekush
    Эшли хорош пи*деть начни нормально играть

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  8. alexomck 20.02.2019 22:13 # alexomck
    в Борнмут тож вселяла, вестимо.

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  9. renton777 20.02.2019 22:12 # renton777
    Ну, вот нахуя? Теперь они всё знают!!!

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  10. frisby 20.02.2019 22:07 # frisby
    Голуби предупредили янга, что бы ебало как на фото не открывал - иначе насрут всем стадом. угораем с гавноеда
    https://www.youtube.com/watch?v=LoZXEbo96Lg

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  11. suddenly 20.02.2019 22:04 # suddenly
    МЮ максимум на ничью может рассчитывать с той обороной, что есть.

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