Эшли Янг предупредил "Ливерпуль"
Ветеран "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг предупредил, что его команда подходит к матчу против "Ливерпуля" с огромной уверенностью в себе.
В минувший понедельник "красные дьяволы" одержали свою 11-ю победу в 13 матчах при Оле Гуннаре Сульшере, выбив из Кубка Англии "Челси".
Победа 0:2 на "Стэмфорд Бридж" позволила "Юнайтед" реабилитироваться за поражение от ПСЖ в Лиге Чемпионов на прошлой неделе, и теперь Янг и партнеры в прекрасном настроении ждут в гости "Ливерпуль".
"Эта победа вселяет в нас огромную уверенность. Мы обыграли "Тоттенхэм" на выезде, "Арсенал" на выезде и теперь "Челси" на выезде. Мы знали слабости "Челси", и мы знали, как хотим сыграть. Думаю, мы делали это великолепно, от начала до конца".
"Это было волшебно, но я все равно думаю, что мы способны переключиться на одну передачу выше. То, что мы смогли реабилитироваться за результат посреди прошлой недели, говорит о многом", — цитирует Янга The Guardian.
20.02.2019 22:00
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Последние комментарии:
пидарнут ливер
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высказался старый пидарок перец тебе в жопу гандонище
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Ой как хреново оборачиваются такие высказывания, ой как не надо так говорить. Молча подойти к этому матчу и не свалить Ливерпуль с их ебаного насеста .
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аспиды фапловские повыползали.
даже Янг может их выманить из своих нор.
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никогда не доводили до добра такие предматчевые высеры
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самый грязный игрок современности. смешно когда фа закрывает глаза на этот беспредел который устраивает игроки сасайтед. тупо игнор просто. яркий пример прошлый сезон когда пукака умышденно пнул соперника в пах. что в итоге? даже штрафа не дали. позор подсосникам сафа. валенсия и янг по справедливости должны пропускать каждую 4ую игру, не говоря об елелеееее (самы лудшый пз галактики по мнению пригородных защеканцев)
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Эшли хорош пи*деть начни нормально играть
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в Борнмут тож вселяла, вестимо.
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Ну, вот нахуя? Теперь они всё знают!!!
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Голуби предупредили янга, что бы ебало как на фото не открывал - иначе насрут всем стадом. угораем с гавноеда
https://www.youtube.com/watch?v=LoZXEbo96Lg
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МЮ максимум на ничью может рассчитывать с той обороной, что есть.
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