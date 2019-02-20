Рюдигер: "Матч с "Сити" покажет истину"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье "покажет истину" для его команды.

После сокрушительных поражений от "Борнмута" и "Манчестер Сити", а также после вылета из Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед" главный тренер "синих" Маурицио Сарри оказался под колоссальным давлением.

То, что матчи против "Мальме" и "Сити" на этой неделе будут определяющими для Сарри, понимают даже сами игроки. По словам Рюдигера, команда тоже опечалена своими результатами.

"Давайте в первую очередь говорить о завтрашнем матче, потому что для нас важно остаться в этом соревновании (Лиге Европы) и постараться выиграть его".

"Затем, в воскресенье, нас ждет большой матч против "Сити" на "Уэмбли". Он покажет истину. Он покажет, в каком направлении пойдет наш сезон".

"Он покажет истину в том плане, способны ли мы конкурировать с командам вроде "Сити", а также "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

"Ты всегда сражаешься за своего тренера, но ты хочешь добиваться хороших результатов, ты хочешь побеждать. Никто из игроков на земле не будет рад периоду, в котором оказались мы", — цитирует Рюдигера Evening Standard.


Метки Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. j-silver 20.02.2019 21:53 # j-silver
    Матч с сити покажет, что истина в вине.

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  2. hammersmith 20.02.2019 21:27 # hammersmith
    так показывал же уже

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  3. mancunia-planet 20.02.2019 21:22 # mancunia-planet
    Снова и опять вёдра наполнять

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  4. fanat-united 20.02.2019 21:16 # fanat-united
    6-0 у меня всё

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  5. brown-ale 20.02.2019 21:14 # brown-ale
    Намек понят!

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  6. chelsealampard 20.02.2019 21:03 # chelsealampard
    Стал нравится мне в последнее время - резкие слова говорит, да и на поле агрессирует

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  7. marik527 20.02.2019 21:01 # marik527
    Ну тогда удачи чё ещё сказать, бейтесь!

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