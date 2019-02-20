Рюдигер: "Матч с "Сити" покажет истину"

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер заявил, что финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье "покажет истину" для его команды.

После сокрушительных поражений от "Борнмута" и "Манчестер Сити", а также после вылета из Кубка Англии от "Манчестер Юнайтед" главный тренер "синих" Маурицио Сарри оказался под колоссальным давлением.



То, что матчи против "Мальме" и "Сити" на этой неделе будут определяющими для Сарри, понимают даже сами игроки. По словам Рюдигера, команда тоже опечалена своими результатами.



"Давайте в первую очередь говорить о завтрашнем матче, потому что для нас важно остаться в этом соревновании (Лиге Европы) и постараться выиграть его".



"Затем, в воскресенье, нас ждет большой матч против "Сити" на "Уэмбли". Он покажет истину. Он покажет, в каком направлении пойдет наш сезон".



"Он покажет истину в том плане, способны ли мы конкурировать с командам вроде "Сити", а также "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".



"Ты всегда сражаешься за своего тренера, но ты хочешь добиваться хороших результатов, ты хочешь побеждать. Никто из игроков на земле не будет рад периоду, в котором оказались мы", — цитирует Рюдигера Evening Standard.