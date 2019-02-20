Унаи Эмери не ставит крест на Озиле

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заверил, что он не ставит крест на полузащитнике Месуте Озиле и все еще надеется добиться от того лучшей игры.

После ничейного матча с "Вулверхэмптоном" в ноябре (1:1) Озил отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе "канониров". Зачастую Месут остается вне игры даже не из-за проблем со здоровьем, а из-за тактических соображений Эмери.



Сложилось впечатление, что своим отношением Эмери всячески подталкивает 30-летнего немца, зарабатывающего 350 тысяч фунтов в неделю, к уходу из клуба, однако у Озила все еще может быть будущее на "Эмирейтс", и это зависит от самого Месута.



"Во-первых, ключ в его руках. И на этой неделе он очень хорошо работал. Я разговаривал с ним и просил его быть более стабильным, доступным для тренировок".



"Когда ты стабильно и регулярно тренируешься, ты сможешь приносить пользу в матчах. Думаю, мы хорошо поработали на этой неделе, и это важно, ведь мы вступаем в важный момент сезона".



"Я смотрю на него и вижу, что он тренируется, как мы того хотим. Я знаю, что он хочет играть. Но для этого ты должен быть стабилен и доступен для тренировок, без травм и болезней. Думаю, тогда мы сможем увидеть лучшую игру Месута", — цитирует Эмери The Telegraph.