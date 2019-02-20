Сарри объяснил, в чем Жоржиньо лучше Канте

Наставник "Челси" Маурицио Сарри объяснил, чем его не устраивает Нголо Канте как опорный полузащитник.

Своей игрой на клубном и международном уровне Канте зарекомендовал себя одним из лучших, если не лучшим опорником мира. Однако Сарри не дал ни шанса 27-летнему французу на этой позиции.



Итальянский специалист упорно ставит в опорную зону Жоржиньо, хотя к игре того и в обороне, и в атаке есть большие претензии, особенно в последние недели. По словам Маурицио, все дело в том, что Канте сильно уступает его любимчику в скорости работы с мячом.



"Это зависит от того, как вы видите футбол. На этой позиции я хочу использовать игрока, который может передавать мяч очень быстро. Это не лучшая характеристика Нголо. Нголо полезен для нас, но это не его лучшее качество".



"Канте выиграл Чемпиона Мира, действуя на этой позиции? Да, но по другой схеме", — цитирует Сарри Sky Sports.