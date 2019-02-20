Сарри объяснил, в чем Жоржиньо лучше Канте
Наставник "Челси" Маурицио Сарри объяснил, чем его не устраивает Нголо Канте как опорный полузащитник.
Своей игрой на клубном и международном уровне Канте зарекомендовал себя одним из лучших, если не лучшим опорником мира. Однако Сарри не дал ни шанса 27-летнему французу на этой позиции.
Итальянский специалист упорно ставит в опорную зону Жоржиньо, хотя к игре того и в обороне, и в атаке есть большие претензии, особенно в последние недели. По словам Маурицио, все дело в том, что Канте сильно уступает его любимчику в скорости работы с мячом.
"Это зависит от того, как вы видите футбол. На этой позиции я хочу использовать игрока, который может передавать мяч очень быстро. Это не лучшая характеристика Нголо. Нголо полезен для нас, но это не его лучшее качество".
"Канте выиграл Чемпиона Мира, действуя на этой позиции? Да, но по другой схеме", — цитирует Сарри Sky Sports.
20.02.2019 19:00
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Последние комментарии:
"Канте выиграл Чемпиона Мира, действуя на этой позиции? Да, но по другой схеме", — цитирует Сарри Sky Sports.
По победной схеме, а не xyйне сосарри
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Мамку Жоржиньо ебал © М. Ссари
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Надо дать Сарри время и желательно найти ещё одного-двух игроков схожего с Жоржиньо амплуа, вероятно он реально переоценен, всё таки он ни разу не Пирло...
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Челси потдержали Сарри и совершили супер трансфер купив Месси!
Состав на след игру: Жоржиньо опорник, Канте впереди справа, Месси рядом с Жоржиньо. Игра проигранна. После игры диалог между Сарри и всем человечеством:
Все человечество: ты старый чудила, че блять творишь? Нахера Месси в опорке?
Сарри: он охрененно распосовывает!
Все человечество: Месси голеодор! Верни Канте в опорку, а Месси вперед. Жоржиньо пусть сидит и смотрит футбол!!!
Сарри: вы все не правы, а я прав. Я пошел курить.
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Типичная итальянская схема. Распасовщик в опорной зоне, 2 бокс ту бокс по по краям. Вот только не работает его схемка то с таким подбором игроков.
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Норм Ливерпуль обоссали Челси с трансфером Окслейда Чемберлена, что до сих пор не могут найти правильного полузащитника с функциями Окса.
Конте плакал купить ему Окса, ему купили Дринкводку, Сарри вынужден использовать Канте на месте где должен был играть Окс в этом составе Челси.
Учитесь совершать правильные трансферы, середняки
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дааа, тяжелый случай. пенс головного мозга.
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Не навижу етих манков не навижу членси люблю узбечок делающих отличного минт ик ох как они ето делают
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После таких слов гнать в шею этого идиота
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лол, Канте во всём лучше Жоржа, в т.ч. в обостряющих передачах)) Сарри либо слеп, либо слишком упёрт и боится показаться дураком, признав ошибочной ставку на Жоржиньо
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бегает за сигами быстрее
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Расист хренов.
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Маурицио здоровья и долгих дней в этом недоклупе.
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И куда он эти передачи передаёт? Вообще не может обострить впереди, слева такой же Ковачич - техничный, но ни отдать, ни забить и близко не может. Так вышло, что из тройки пз Ковачич - Жоржиньо - Канте самым атакующим оказался Канте.)))) Саррибол во всей красе.
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Жоржинхо белый человек, вот и вся тема.
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С такими принципами он, как было сказано многими людьми ранее, не доживет до первого рассвета весеннего солнца
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