Сарри объяснил, в чем Жоржиньо лучше Канте

Жоржиньо и Нголо Канте Наставник "Челси" Маурицио Сарри объяснил, чем его не устраивает Нголо Канте как опорный полузащитник.

Своей игрой на клубном и международном уровне Канте зарекомендовал себя одним из лучших, если не лучшим опорником мира. Однако Сарри не дал ни шанса 27-летнему французу на этой позиции.

Итальянский специалист упорно ставит в опорную зону Жоржиньо, хотя к игре того и в обороне, и в атаке есть большие претензии, особенно в последние недели. По словам Маурицио, все дело в том, что Канте сильно уступает его любимчику в скорости работы с мячом.

"Это зависит от того, как вы видите футбол. На этой позиции я хочу использовать игрока, который может передавать мяч очень быстро. Это не лучшая характеристика Нголо. Нголо полезен для нас, но это не его лучшее качество".

"Канте выиграл Чемпиона Мира, действуя на этой позиции? Да, но по другой схеме", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Канте, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 20.02.2019 20:13 # drogba11cool
    "Канте выиграл Чемпиона Мира, действуя на этой позиции? Да, но по другой схеме", — цитирует Сарри Sky Sports.

    По победной схеме, а не xyйне сосарри

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  2. chelsea-69 20.02.2019 19:50 # chelsea-69
    Мамку Жоржиньо ебал © М. Ссари

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  3. petertosh 20.02.2019 19:48 # petertosh
    Надо дать Сарри время и желательно найти ещё одного-двух игроков схожего с Жоржиньо амплуа, вероятно он реально переоценен, всё таки он ни разу не Пирло...

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  4. artu-19 20.02.2019 19:47 # artu-19
    Челси потдержали Сарри и совершили супер трансфер купив Месси!
    Состав на след игру: Жоржиньо опорник, Канте впереди справа, Месси рядом с Жоржиньо. Игра проигранна. После игры диалог между Сарри и всем человечеством:
    Все человечество: ты старый чудила, че блять творишь? Нахера Месси в опорке?
    Сарри: он охрененно распосовывает!
    Все человечество: Месси голеодор! Верни Канте в опорку, а Месси вперед. Жоржиньо пусть сидит и смотрит футбол!!!
    Сарри: вы все не правы, а я прав. Я пошел курить.

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  5. serikmu 20.02.2019 19:31 # serikmu
    Типичная итальянская схема. Распасовщик в опорной зоне, 2 бокс ту бокс по по краям. Вот только не работает его схемка то с таким подбором игроков.

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  6. pistolero-lfc 20.02.2019 19:30 # pistolero-lfc
    Норм Ливерпуль обоссали Челси с трансфером Окслейда Чемберлена, что до сих пор не могут найти правильного полузащитника с функциями Окса.
    Конте плакал купить ему Окса, ему купили Дринкводку, Сарри вынужден использовать Канте на месте где должен был играть Окс в этом составе Челси.
    Учитесь совершать правильные трансферы, середняки

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  7. manutd-20champ 20.02.2019 19:29 # manutd-20champ
    дааа, тяжелый случай. пенс головного мозга.

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  8. v-0987654321 20.02.2019 19:22 # v-0987654321
    Не навижу етих манков не навижу членси люблю узбечок делающих отличного минт ик ох как они ето делают

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  9. ganinilyha 20.02.2019 19:21 # ganinilyha
    После таких слов гнать в шею этого идиота

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  10. stamford-bridge 20.02.2019 19:19 # stamford-bridge
    лол, Канте во всём лучше Жоржа, в т.ч. в обостряющих передачах)) Сарри либо слеп, либо слишком упёрт и боится показаться дураком, признав ошибочной ставку на Жоржиньо

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  11. hammersmith 20.02.2019 19:15 # hammersmith
    бегает за сигами быстрее

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  12. brown-ale 20.02.2019 19:14 # brown-ale
    Расист хренов.

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  13. mancunia-planet 20.02.2019 19:10 # mancunia-planet
    Маурицио здоровья и долгих дней в этом недоклупе.

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  14. lampard78 20.02.2019 19:05 # lampard78
    И куда он эти передачи передаёт? Вообще не может обострить впереди, слева такой же Ковачич - техничный, но ни отдать, ни забить и близко не может. Так вышло, что из тройки пз Ковачич - Жоржиньо - Канте самым атакующим оказался Канте.)))) Саррибол во всей красе.

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  15. alexomck 20.02.2019 19:03 # alexomck
    Жоржинхо белый человек, вот и вся тема.

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  16. staryi-eblan 20.02.2019 19:02 # staryi-eblan
    С такими принципами он, как было сказано многими людьми ранее, не доживет до первого рассвета весеннего солнца

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