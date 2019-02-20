Браунинг сменил "Эвертон" на "Гуанчжоу Эвергранд"

Молодой защитник "Эвертона" Тайас Браунинг уехал выступать за китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд".

Браунинг находился в системе "Эвертона" с 2004 года. Тайас сыграл только девять матчей за первую команду "ирисок" с момента своего дебюта в 2014, а также успел побывать в аренде в "Уигане", "Престоне" и "Сандерленде".



С приходом Марку Силвы на должность главного тренера "Эвертона" 24-летний англичанин был отцеплен от первой команды и возвращен в резерв, а сегодня и вовсе покинул воспитавший его клуб насовсем.



Как сообщает BBC, теперь Браунинг будет выступать за "Гуанчжоу Эвергранд", главным тренером которого является бывший игрок сборной Италии Фабио Каннаваро.