Браунинг сменил "Эвертон" на "Гуанчжоу Эвергранд"

Тайас Браунинг Молодой защитник "Эвертона" Тайас Браунинг уехал выступать за китайский клуб "Гуанчжоу Эвергранд".

Браунинг находился в системе "Эвертона" с 2004 года. Тайас сыграл только девять матчей за первую команду "ирисок" с момента своего дебюта в 2014, а также успел побывать в аренде в "Уигане", "Престоне" и "Сандерленде".

С приходом Марку Силвы на должность главного тренера "Эвертона" 24-летний англичанин был отцеплен от первой команды и возвращен в резерв, а сегодня и вовсе покинул воспитавший его клуб насовсем.

Как сообщает BBC, теперь Браунинг будет выступать за "Гуанчжоу Эвергранд", главным тренером которого является бывший игрок сборной Италии Фабио Каннаваро.


Метки Браунинг, Гуанчжоу Эвергранд, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 18:45

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