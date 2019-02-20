Сарри не разговаривал с Абрамовичем или Грановской о своем будущем
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не вел никаких переговоров относительно своего будущего с владельцем клуба Романом Абрамовичем или директором Мариной Грановской.
Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что боссы "Челси" очень обеспокоены тем спадом в игре и результатах, что демонстрирует команда Сарри в последние недели. Следствием этого спада стали вылет из Кубка Англии и выбывание за пределы топ-4 Премьер-Лиги.
Согласно слухам, итальянский специалист может быть отправлен в отставку, если не выиграет финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье, однако в реальности Маурицио не знает, действительно ли выданный ему кредит доверия на исходе.
"Я должен думать о том, что буду главным тренером "Челси" очень долго. Иначе я не смогу работать".
"Я не уверен, действительно ли проведу здесь много времени, но я должен так думать. Я хочу работать, ставя перед собой долгосрочные цели".
"Конечно, в этот момент очень сложно думать, что мы способны выиграть три-четыре матча подряд. Как вы очень хорошо знаете, в футболе все может измениться за один день".
"Думаю, в первую очень нам нужны хорошая игра и хороший результат в ближайшем матче, и с дополнительной уверенностью мы будем способны на все", — цитирует Сарри Sky Sports.
20.02.2019 18:30
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Последние комментарии:
Пока встречаюсь с мамкой Жоржиньо, нет времени на Маринку © М.Ссари
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а кто с с ним собирается разговаривать решение примет Абрамка в зависимости от того как ему отсасет Грановская такая политика клуба где все сосут друг у друга
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та они на него хер завалили.
кто он такой этот ссари. уволят и всё.
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А чё они будут с тобой это обсуждать? Просто уволят и всё.
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