Сарри не разговаривал с Абрамовичем или Грановской о своем будущем

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не вел никаких переговоров относительно своего будущего с владельцем клуба Романом Абрамовичем или директором Мариной Грановской.

Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что боссы "Челси" очень обеспокоены тем спадом в игре и результатах, что демонстрирует команда Сарри в последние недели. Следствием этого спада стали вылет из Кубка Англии и выбывание за пределы топ-4 Премьер-Лиги.



Согласно слухам, итальянский специалист может быть отправлен в отставку, если не выиграет финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье, однако в реальности Маурицио не знает, действительно ли выданный ему кредит доверия на исходе.



"Я должен думать о том, что буду главным тренером "Челси" очень долго. Иначе я не смогу работать".



"Я не уверен, действительно ли проведу здесь много времени, но я должен так думать. Я хочу работать, ставя перед собой долгосрочные цели".



"Конечно, в этот момент очень сложно думать, что мы способны выиграть три-четыре матча подряд. Как вы очень хорошо знаете, в футболе все может измениться за один день".



"Думаю, в первую очень нам нужны хорошая игра и хороший результат в ближайшем матче, и с дополнительной уверенностью мы будем способны на все", — цитирует Сарри Sky Sports.