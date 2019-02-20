Сарри не разговаривал с Абрамовичем или Грановской о своем будущем

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что не вел никаких переговоров относительно своего будущего с владельцем клуба Романом Абрамовичем или директором Мариной Грановской.

Лишь накануне издание Sky Sports сообщило, что боссы "Челси" очень обеспокоены тем спадом в игре и результатах, что демонстрирует команда Сарри в последние недели. Следствием этого спада стали вылет из Кубка Англии и выбывание за пределы топ-4 Премьер-Лиги.

Согласно слухам, итальянский специалист может быть отправлен в отставку, если не выиграет финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье, однако в реальности Маурицио не знает, действительно ли выданный ему кредит доверия на исходе.

"Я должен думать о том, что буду главным тренером "Челси" очень долго. Иначе я не смогу работать".

"Я не уверен, действительно ли проведу здесь много времени, но я должен так думать. Я хочу работать, ставя перед собой долгосрочные цели".

"Конечно, в этот момент очень сложно думать, что мы способны выиграть три-четыре матча подряд. Как вы очень хорошо знаете, в футболе все может измениться за один день".

"Думаю, в первую очень нам нужны хорошая игра и хороший результат в ближайшем матче, и с дополнительной уверенностью мы будем способны на все", — цитирует Сарри Sky Sports.


Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 18:30

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Последние комментарии:




  1. chelsea-69 20.02.2019 19:56 # chelsea-69
    Пока встречаюсь с мамкой Жоржиньо, нет времени на Маринку © М.Ссари

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  2. martingor 20.02.2019 19:40 # martingor
    а кто с с ним собирается разговаривать решение примет Абрамка в зависимости от того как ему отсасет Грановская такая политика клуба где все сосут друг у друга

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  3. manutd-20champ 20.02.2019 19:26 # manutd-20champ
    та они на него хер завалили.
    кто он такой этот ссари. уволят и всё.

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  4. suddenly 20.02.2019 18:34 # suddenly
    А чё они будут с тобой это обсуждать? Просто уволят и всё.

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