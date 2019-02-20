Аррисабалага рискует пропустить финал Кубка Лиги

Кепа Аррисабалага "Челси" рискует недосчитаться своего основного голкипера Кепу Аррисабалагу в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Самый дорогой голкипер неважно выглядел в матче 5-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник. Кепа не только не предотвратил поражение "синих" со счетом 0:2, но получил травму задней поверхности бедра.

Таким образом, Аррисабалага пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме" в четверг. Его место в воротах займет 37-летний Вилли Кабальеро.

Возможно, Кабальеро придется задержаться в стартовом составе и на воскресный матч против своей бывшей команды "Сити", если Кепа не успеет восстановиться в срок, сообщает Sky Sports.

Добавим, что лишь 10 дней назад 24-летний Аррисабалага пропустил шесть голов от "Сити" на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги.


Метки Аррисабалага, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. mc-od 20.02.2019 18:25 # mc-od
    Вилли - наш чел, если он будет играть, больше 2 не будем забивать, да и не нужно будет. Если же Салага поправиться и выйдет - думаю 4 хватит, не звери мы...

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  2. glorfindel 20.02.2019 18:25 # glorfindel
    Слуцкий может заменить Сарри в "Челси"

    Вот это поворот

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  3. glorfindel 20.02.2019 18:23 # glorfindel
    С Вилли у пенсов повышаются шансы на победу ТТ~ТТ

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  4. h22o 20.02.2019 18:17 # h22o
    надоело ему круглого постоянно вынимать из ворот, вот и слился от очередного чудо-финала

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  5. danny949494 20.02.2019 18:11 # danny949494
    Кипер очень средний. Половины суммы не стоит.

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