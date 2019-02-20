Аррисабалага рискует пропустить финал Кубка Лиги
"Челси" рискует недосчитаться своего основного голкипера Кепу Аррисабалагу в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.
Самый дорогой голкипер неважно выглядел в матче 5-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник. Кепа не только не предотвратил поражение "синих" со счетом 0:2, но получил травму задней поверхности бедра.
Таким образом, Аррисабалага пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме" в четверг. Его место в воротах займет 37-летний Вилли Кабальеро.
Возможно, Кабальеро придется задержаться в стартовом составе и на воскресный матч против своей бывшей команды "Сити", если Кепа не успеет восстановиться в срок, сообщает Sky Sports.
Добавим, что лишь 10 дней назад 24-летний Аррисабалага пропустил шесть голов от "Сити" на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги.
20.02.2019 18:00
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Последние комментарии:
Вилли - наш чел, если он будет играть, больше 2 не будем забивать, да и не нужно будет. Если же Салага поправиться и выйдет - думаю 4 хватит, не звери мы...
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Слуцкий может заменить Сарри в "Челси"
Вот это поворот
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С Вилли у пенсов повышаются шансы на победу ТТ~ТТ
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надоело ему круглого постоянно вынимать из ворот, вот и слился от очередного чудо-финала
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Кипер очень средний. Половины суммы не стоит.
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