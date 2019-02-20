Аррисабалага рискует пропустить финал Кубка Лиги

"Челси" рискует недосчитаться своего основного голкипера Кепу Аррисабалагу в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Самый дорогой голкипер неважно выглядел в матче 5-го раунда Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувший понедельник. Кепа не только не предотвратил поражение "синих" со счетом 0:2, но получил травму задней поверхности бедра.



Таким образом, Аррисабалага пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме" в четверг. Его место в воротах займет 37-летний Вилли Кабальеро.



Возможно, Кабальеро придется задержаться в стартовом составе и на воскресный матч против своей бывшей команды "Сити", если Кепа не успеет восстановиться в срок, сообщает Sky Sports.



Добавим, что лишь 10 дней назад 24-летний Аррисабалага пропустил шесть голов от "Сити" на "Этихад" в рамках Премьер-Лиги.