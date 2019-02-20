Гвардиола недоволен, что "Ливерпуль" считают андердогом чемпионской гонки
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что настало время перестать считать "Ливерпуль" андердогом чемпионской гонки.
Воспользовавшись ничейными результатами "Ливерпуля" против "Лестера" и "Вест Хэма", прошлогодний чемпион смог настичь команду Юргена Клоппа в Премьер-Лиге.
Учитывая предыдущий опыт и внушительную глубину состава, "Сити" видится многим фаворитом чемпионской гонки, хотя "Ливерпуль" все еще имеет матч в запасе. Гвардиола же считает, что публике пора изменить свое отношение к "красным".
"Я пересматривал наши матчи против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, и мы были весьма хороши. Я мало о чем жалею. Люди говорят, что наше поражение 5:1 по сумме двух матчей их шокировано, но это "Ливерпуль", друзья".
"Я удивлен, когда люди говорят, что победа в Премьер-Лиге стала бы невероятным движением для "Ливерпуля". Это же "Ливерпуль"! У них в шкафу невероятные трофеи".
"Что касается нас, то нам приятно участвовать в борьбе каждый сезон и конкурировать с ними — особенно в двух последних сезонах", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
20.02.2019 17:00
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Обоссал портовую помойку, законтачив ее при этом постукиванием пениса по лбу. Скриньте, так оно все и было.
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КОРОЛЬ!!!
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Это понятно, а шо там про щольси?
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Не люблю сити как клуб,но уважаю Пепе как тренера
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Люди говорят, что наше поражение 5:1 по сумме двух матчей их шокировало, но это "Ливерпуль", друзья
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Михужло, конечно, сегодня в ударе, очень старается..)) Но нет, Пеп адекватен, впрочем, как и все горожане...
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Скользкий тип, ранее импонировал его образ, сейчас же вызывает мягкое раздражение прямой кишки...всегда приходил на подогретое финансами место и не созидая ничего делал свою работу. Интересно посмотреть на него у руля какого нибудь Трахтунхэма или Арсенала, где деньги умеют считать
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Какой же Пеп великий
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С выражением лица на картинке мало вериться что он такое сказал
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крутой все-таки Пепка, джентельменит потихоньку
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