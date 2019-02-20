Гвардиола недоволен, что "Ливерпуль" считают андердогом чемпионской гонки

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что настало время перестать считать "Ливерпуль" андердогом чемпионской гонки.

Воспользовавшись ничейными результатами "Ливерпуля" против "Лестера" и "Вест Хэма", прошлогодний чемпион смог настичь команду Юргена Клоппа в Премьер-Лиге.



Учитывая предыдущий опыт и внушительную глубину состава, "Сити" видится многим фаворитом чемпионской гонки, хотя "Ливерпуль" все еще имеет матч в запасе. Гвардиола же считает, что публике пора изменить свое отношение к "красным".



"Я пересматривал наши матчи против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, и мы были весьма хороши. Я мало о чем жалею. Люди говорят, что наше поражение 5:1 по сумме двух матчей их шокировано, но это "Ливерпуль", друзья".



"Я удивлен, когда люди говорят, что победа в Премьер-Лиге стала бы невероятным движением для "Ливерпуля". Это же "Ливерпуль"! У них в шкафу невероятные трофеи".



"Что касается нас, то нам приятно участвовать в борьбе каждый сезон и конкурировать с ними — особенно в двух последних сезонах", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.