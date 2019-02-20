Гвардиола недоволен, что "Ливерпуль" считают андердогом чемпионской гонки

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что настало время перестать считать "Ливерпуль" андердогом чемпионской гонки.

Воспользовавшись ничейными результатами "Ливерпуля" против "Лестера" и "Вест Хэма", прошлогодний чемпион смог настичь команду Юргена Клоппа в Премьер-Лиге.

Учитывая предыдущий опыт и внушительную глубину состава, "Сити" видится многим фаворитом чемпионской гонки, хотя "Ливерпуль" все еще имеет матч в запасе. Гвардиола же считает, что публике пора изменить свое отношение к "красным".

"Я пересматривал наши матчи против "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, и мы были весьма хороши. Я мало о чем жалею. Люди говорят, что наше поражение 5:1 по сумме двух матчей их шокировано, но это "Ливерпуль", друзья".

"Я удивлен, когда люди говорят, что победа в Премьер-Лиге стала бы невероятным движением для "Ливерпуля". Это же "Ливерпуль"! У них в шкафу невероятные трофеи".

"Что касается нас, то нам приятно участвовать в борьбе каждый сезон и конкурировать с ними — особенно в двух последних сезонах", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. leon-britton 20.02.2019 18:07 # leon-britton
    Обоссал портовую помойку, законтачив ее при этом постукиванием пениса по лбу. Скриньте, так оно все и было.

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  2. griezmann 20.02.2019 17:59 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  3. girasimus 20.02.2019 17:54 # girasimus
    Это понятно, а шо там про щольси?

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  4. rediska91 20.02.2019 17:53 # rediska91
    Не люблю сити как клуб,но уважаю Пепе как тренера

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  5. firmino9 20.02.2019 17:48 # firmino9
    Люди говорят, что наше поражение 5:1 по сумме двух матчей их шокировало, но это "Ливерпуль", друзья

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  6. mc-od 20.02.2019 17:40 # mc-od
    Михужло, конечно, сегодня в ударе, очень старается..)) Но нет, Пеп адекватен, впрочем, как и все горожане...

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  7. newiskander 20.02.2019 17:31 # newiskander
    Скользкий тип, ранее импонировал его образ, сейчас же вызывает мягкое раздражение прямой кишки...всегда приходил на подогретое финансами место и не созидая ничего делал свою работу. Интересно посмотреть на него у руля какого нибудь Трахтунхэма или Арсенала, где деньги умеют считать

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  8. charlton 20.02.2019 17:29 # charlton
    Какой же Пеп великий

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  9. tot35 20.02.2019 17:19 # tot35
    С выражением лица на картинке мало вериться что он такое сказал

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  10. lfcynwa 20.02.2019 17:18 # lfcynwa
    крутой все-таки Пепка, джентельменит потихоньку

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