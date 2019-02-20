Шервуд: "Озил — единственный шанс для "Арсенала" попасть в топ-4"

Бывший наставник "Тоттенхэма" и "Астон Виллы" Тим Шервуд считает, что полузащитник Месут Озил — единственный шанс для "Арсенала" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

В последние недели главный тренер "канониров" Унаи Эмери просто игнорирует своего самого высокооплачиваемого игрока, явно подталкивая того к уходу из клуба.



Шервуд не может согласиться с таким отношением Эмери к Озилу. По мнению Тима, 30-летний немец должен играть регулярно, если "Арсенал" хочет попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



"Прямо сейчас он бессилен изменить отношение Эмери к себе. Но мне кажется, что он должен играть. Я бы использовал его в матчах, потому что он — это лучшее, чем они обладают".



"Я не думаю, что у них есть другие игроки уровня Месута Озила. Он должен играть, и задача тренера — заставить его играть в свой лучший футбол. Ты платишь ему 350 тысяч фунтов в неделю, но ради чего? Ради ничего. Ты просто платишь, чтобы он поддерживал физическую форму, и это не есть хорошо".



"Они должны использовать его на футбольном поле. Он должен играть за "Арсенал", потому что это их единственный шанс попасть в топ-4", — сообщил Шервуд в эфире Sky Sports.