Дэвид Симэн советует "Челси" пригласить Венгера

Бывший голкипер "Арсенала" и сборной Англии рекомендовал "Челси" задуматься о приглашении бывшего наставника "канониров" Арсена Венгера.

Согласно слухам, воскресный финал Кубка Лиги против "Манчестер Сити" может предрешить судьбу главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, на место которого уже сватают Зинедина Зидана и Фрэнка Лэмпарда.



Однако Симэн считает, что "синим" стоит обратить внимание на Венгера, который находится в поисках нового вызова после 22 сезонов работы в "Арсенале".



"Да, он мог бы стать следующим тренером "Челси". Похоже на то, что довольно скоро у них образуется вакансия. Это зависит от трех следующих матчей".



"Он замечательно трудился здесь, и он замечательно трудился везде, потому что он великолепный тренер".



"Он всегда говорил, что не вернется в Премьер-Лигу из-за своей любви к "Арсеналу". Он говорил, что ему будет неспокойно на душе от конкуренции с "Арсеналом", но время — лучшее лекарство, и сейчас он, наверное, думает: "Я хочу вернуться, чтобы доказать некоторым людям их неправоту".



"На мой взгляд, ему несправедливо доставалось в последние годы работы в "Арсенале", многая критика в его адрес не была заслуженной. Я был бы счастлив увидеть его возвращение в Премьер-Лигу, но я не думаю, что это произойдет", — сообщил Симэн talkSPORT.