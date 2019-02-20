Гвардиола считает, что Бернарду Силва может стать Игроком Года

Хосеп Гвардиола и Бернарду Силва Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выдвинул кандидатуру полузащитника Бернарду Силвы на роль Игрока Года в этом сезоне Премьер-Лиги.

В отличие от Харри Кейна, Мохамеда Салаха, Серхио Агуэро и Давида Де Хеа, игра Бернарду не так бросается в глаза, однако это не означает, что Силва приносит меньше пользы своей команде.

Гвардиола находится в совершенном восторге от совместной работы с 24-летним португальцем, которого он считает одним из лучших в Премьер-Лиге.

"Для меня он уже главная звезда. У него есть все, он славный малый, и если он сыграл пять минут, то никогда не делает плохое лицо".

"Он самый обожаемый парень в раздевалке, один из самых талантливых игроков, что я когда-либо видел, он может играть на трех-четырех позициях. Когда он сыграл неважно, он знает, что это ничего не значит, он все равно больше всех пробежал".

"Невозможно играть каждые три матча на высочайшем уровне, но ты можешь одинаково хорошо в них бегать. Возможно, в этом сезоне он является одним из двух-трех лучших игроков в Премьер-Лиге — в плане результативных передач, голов и того, как он празднует голы".

"Работать с ним — одно удовольствие для тренера. Мне невероятно повезло обладать Бернарду в своих руках и наслаждаться работой с ним на тренировках и в матчах".

"Сборной Португалии тоже повезло обладать им. Он славный малый. Люблю его", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 20.02.2019 14:34 # manutd-20champ
    какое-то гомосексуальное вью

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  2. melwood-lfc 20.02.2019 14:29 # melwood-lfc
    сори, но нет
    ВВД

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  3. mc-od 20.02.2019 14:24 # mc-od
    Реально пашет, молорик.

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  4. lfc-in-my-heart 20.02.2019 14:23 # lfc-in-my-heart
    Игрок года - Дейк.

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  5. highneken 20.02.2019 14:15 # highneken
    Топовый трансфер.

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  6. chamakhmybitchup 20.02.2019 14:04 # chamakhmybitchup
    славный малый. Люблю его

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