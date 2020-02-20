"Бавария" вступила в борьбу за Аарона Ван-Биссаку

Аарон Ван-Биссака "Бавария" присоединилась к числу клубов, претендующих на правого защитника "Кристал Пэлас" Аарона Ван-Биссаку.

За последний год Ван-Биссака добился впечатляющего прогресса в своей игре и статистически является одним из лучших крайних защитников не только в Премьер-Лиге, но и во всей Европе.

21-летний англичанин конголезского происхождения обещает стать лакомой целью для больших клубов в летнее трансферное окно, причем интерес к Аарону распространяется далеко за пределы Премьер-Лиги.

По информации Daily Mail, интерес к Ван-Биссаке проявляют "Манчестер Сити", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", дортмундская "Боруссия" — а теперь и "Бавария".

Учитывая возраст и потенциал Аарона, на "Селхерст Парк" хотят за свою восходящую звезду 30-40 миллионов фунтов. "Пэлас" комфортно себя чувствует в этой ситуации, потому что у Ван-Биссаки есть долгосрочный контракт — до 2022 года.


Метки Бавария, Ван-Биссака, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 13:00

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