Гвардиола уверен, что теперь "Сити" лучше готов к Лиге Чемпионов
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что в этом сезоне его команда лучше подготовлена для успешного выступления в Лиге Чемпионов, чем в предыдущих.
Как известно, "горожанам" пока не удалось распространить свой впечатляющий успех, достигнутый на внутренней арене, на Европу.
Проигранный "Ливерпулю" четвертьфинал в прошлом сезоне пока остается наибольшим европейским достижением Гвардиолы с "Сити". Однако каталонец жаждет это исправить.
"Я убежден, что после трех сезонов вместе мы делаем лучше многие вещи, нежели в нашем первом сезоне — чисто благодаря тому, что мы провели вместе уже много матчей и много тренировок".
"Лига Чемпионов — это особенное соревнование, и здесь выступают хорошие команды. Учитывая атмосферу на стадионах, ты должен контролировать свои эмоции и уметь терпеть", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
20.02.2019 12:00
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Приходит наше время! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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ну если не Вы то кто тогда?
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