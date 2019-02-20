Гвардиола уверен, что теперь "Сити" лучше готов к Лиге Чемпионов

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что в этом сезоне его команда лучше подготовлена для успешного выступления в Лиге Чемпионов, чем в предыдущих.

Как известно, "горожанам" пока не удалось распространить свой впечатляющий успех, достигнутый на внутренней арене, на Европу.

Проигранный "Ливерпулю" четвертьфинал в прошлом сезоне пока остается наибольшим европейским достижением Гвардиолы с "Сити". Однако каталонец жаждет это исправить.

"Я убежден, что после трех сезонов вместе мы делаем лучше многие вещи, нежели в нашем первом сезоне — чисто благодаря тому, что мы провели вместе уже много матчей и много тренировок".

"Лига Чемпионов — это особенное соревнование, и здесь выступают хорошие команды. Учитывая атмосферу на стадионах, ты должен контролировать свои эмоции и уметь терпеть", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 12:00

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Последние комментарии:




  1. mc-od 20.02.2019 12:23 # mc-od
    Приходит наше время! C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  2. parlor3 20.02.2019 12:15 # parlor3
    ну если не Вы то кто тогда?

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