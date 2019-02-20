Анонс матча "Шальке-04" — "Манчестер Сити"
В среду вечером "Манчестер Сити" попытается оправдать ожидания, подходя большим фаворитом к противостоянию с "Шальке-04" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
В пяти предыдущих сезонах "горожане" трижды выбывали из элитного европейского турнира уже на стадии 1/8 финала, хотя за этот период дважды выиграли Премьер-Лигу, в том числе с рекордными 100 очками.
После поражения "Челси" от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии в минувший понедельник "Сити" остался единственной командой Премьер-Лиги, продолжающей борьбу на всех четырех фронтах, однако Хосеп Гвардиола собирается всегда и везде "быть собой".
"Невозможно продвинуться в этих соревнованиях, если ты не будешь собой. Рано или поздно ты закончишь свое выступление здесь".
"Если ты хочешь мечтать о поздних стадиях, то должен быть собой, абсолютно каждую минуту. В этом состоит наш вызов. Мы должны контролировать свои эмоции, терпеть в сложные моменты. А в правильные моменты нужно делать разницу".
"Мы уверены в себе. Мы о многом мечтаем у себя в голове. Мы хотим постараться забить голы. Мы постараемся достичь хорошего результата здесь, чтобы затем закончить начатое в Манчестере", — говорил Гвардиола на пресс-конференции.
- Прежде "Шальке-04" и "Сити" пересекались лишь в Кубке обладателей кубков (сезон 1969/70) и Кубке УЕФА (2008/09).
- В апреле 1970 "Сити" по сумме двух матчей победил "Шальке-04" 5:2 и затем завоевал свой первый и пока единственный европейский трофей.
- "Сити" не проигрывает уже в семи матчах Лиги Чемпионов кряду против немецких команд. Эта серия берет начало с минимального поражения от "Баварии" в сентябре 2014 — у руля мюнхенцев тогда был Гвардиола.
- В трех своих предыдущих сезонах участия в Лиге Чемпионов "Шальке-04" вылетал уже в 1/8 финала. Последний раз "горняки" проходили дальше в кампании 2010/11, добравшись до полуфинала.
- "Шальке-04" не проигрывает дома уже девять матчей кряду в еврокубках, включая шесть побед.
- "Шальке-04" надеется впервые с апреля 2011 оформить три кряду домашних победы в Лиге Чемпионов.
- На групповом этапе "Шальке-04" забил только шесть голов — меньше всех среди участников плей-офф. Пять из шести этих мячей случились после перерыва.
- При этом только дортмундская "Боруссия" (5) провела больше "сухих" матчей на групповой стадии, чем "Шальке-04" (4).
- "Сити" проиграл пять из восьми последних выездных матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, одолев в этот период лишь киевское "Динамо" и "Базель".
- Ни один из игроков не сделал на групповой стадии больше результативных передач, чем вингер "Сити" Рияд Махрез (4, как и Килиан Мбаппе и Мемфисом Депаем).
- Как тренер, Гвардиола достигал полуфинальной стадии в семи из девяти своих предыдущих сезонов в Лиге Чемпионов.
В преддверии этого матча тренировки в составе "Сити" возобновили защитники Венсан Компани, Эльяким Мангала и Бенжамен Менди. А вот Джон Стоунс и Габриэль Жезус в Германию не поехали из-за проблем со здоровьем.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Шальке-04" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)
Гельзенкирхен. Стадион "Фелтинс-Арена". 23:00 Онлайн-трансляция
20.02.2019 11:55
Просмотров: 789
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Стала известна сумма, которую получит главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри в случае своей отставки, которая может произойти в ближайшее время.
Как сообщает The Times, отступные итальянского специалиста составят его зарплату за один сезон, которая равна примерно £ 5 млн (? 5,7 млн).
Ранее сообщалось, что руководство «Челси» составило список потенциальных сменщиков Сарри, куда вошли два специалиста – бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан и экс-футболист клуба Фрэнк Лэмпард, в настоящий момент возглавляющий «Дерби Каунти». Также синие рассматривают временное назначение помощника итальянца Джанфранко Дзолы.
Также в СМИ появлялась информация, согласно которой «Челси» уволит Сарри, если команда проиграет в финале Кубка Лиги «Манчестер Сити».
[The Times]
(ответить)
Унылая бездарная ничья 1-1 от лысого физрука, имя которому сделал Великий Месси с Хави_Иньестой.
0
Финалов
0
(ответить)
• Пеп о Бернарду: «Я думаю, что в нынешнем сезоне он один из двух-трех лучших игроков Премьер-Лиги».
«Мне невероятно повезло, что у меня есть Бернарду, он нравится мне на каждой тренировке и в каждой игре. Он прекрасный парень. Я его люблю. Все просто».
Также у Пепа спросили: «Способен ли Бернарду стать одним из самых больших звезд в сборной Португалии?».
На что Пеп ответил: «Он уже самая большая звезда».
(ответить)
Сегодня можно и нужно прям катком проехаться по Шальке! 0-4, 0-5 там, чтоб и в ответке отдохнуть, и честь АПЛ приподнять, ну и чтоб всем потенциальным соперникам в ЛЧ показать кто в Европе новый Альфач!
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
(ответить)
"Нойер 70 раз коснулся мяча в матче с «Ливерпулем». Это его личный рекорд в ЛЧ" краткое содержание игры.
для страдающих дислексией
https://ibb.co/q0N0pYJ
(ответить)
"Манчестер Сити" готов выделить 170 миллионов евро на подписание трёх игроков
Следующим летом "Манчестер Сити" планирует потратить солидную сумму на подписание трёх игроков.
По сведениям издания, "горожане" предпримут попытки подписать защитников Бена Чилуэлла ("Лестер"), Эрона Уан-Биссака ("Кристал Пэлас") и полузащитника Деклана Райса ("Вест Хэм"). На их покупку клуб будет готов выделить 172 миллиона евро.
Transfermarkt в сумму оценивает стоимость этой троицы в 55 миллионов евро.
(ответить)
Сегодня Шальке разорвет жопу голубятне
(ответить)
целых полтора болельщика ситей будут смотреть этот матч))))
(ответить)
лучший тренер в АПЛ: Эмери, Клопп или Сульшер?
(ответить)
Почитал комменты портовых обрыганов на разных сайтах, портовые обрыганы пишут, мол Бавария поставила автобус.
Хм, интереесно.Открываю офф статистику матча, и что я вижу.
ВЛАДЕНИЯ МЯЧОМ:
47:53 в пользу гостей (вот это автобус, ахахха.)
УДАРЫ В СТВОР ВОРОТ:
2-1 в пользу портовых(не ну просто переиграли по всем статьям, лол)
УГЛОВЫЕ:
5-6 в пользу немцев(лол)
Какие же лживые портовые мрази.
(ответить)
Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал Маурицио Сарри, как получить максимум от полузащитника Н'Голо Канте.
Несмотря на то, что он был признан одним из лучших полузащитников в мире футбола и успешно помог "Челси" в двух титулах Премьер-Лиги и сборной Франции, Сарри решил, что Канте больше не тот человек, которого он хочет видеть на прежней позиции, и вместо этого использовал Жоржиньо.
После того, как "Челси" был побежден "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии, Венгер сказал Сарри, что Канте играет на неправильной позиции.
Венгер сказал на сайте Metro: "Феноменально. Чтобы иметь успешную команду, нужно иметь кого-то или некоторых игроков, которые жертвуют собой ради команды. Не разговаривай, а сделай это."
"Когда вы теряете мяч, он просто работает для вас, чтобы возвратить обратно, и он возвращает его должным образом."
"Люди, у которых, может быть и меньше эго, но больше духа жертвенности, обычно такие делают разницу."
"Мы говорили о сборной Бразилии, в Бразилии у них был игрок, которого я купил, Жилберто Силва, который в 2002 году сыграл аналогичную роль в успехе сборной Бразилии в Японии."
Даже Веня писнул на пососари
(ответить)
КОРОЛИ!!! За БАТЭ!!
(ответить)
КОРОЛИ единственный представитель от Британского футбола, за которых не стыдно.
Просто КОРОЛИ Великой Британии!!!
(ответить)
Кмон Астер, кмон КРАСUВО
(ответить)
никто это г0вно смотреть даже не будет, лоал....кому интересен сито? да никому...даже спустя лет 20 если они каждый год будут выигрывать по трофею, у этой помойки не прибавится болельщиков и уважения и респектосов, тупо на бабле шейхов выехали...
Источник: http://fapl.ru/posts/68927/?c=1
Краткая история, как появились фанаты щольчи.
(ответить)
Первый матч и в гостях, так что можно и нужно KPACUBO включить. Короче, решаем вопрос выхода в 1/4 финала уже сегодня!
C'mon CITY!
(ответить)
М-да. Позорят клубы апл аплочку в лч. Челси в след сезоне затащить и покажет как в лч карать с зиданом.
(ответить)
Анонс на портовых появился в 13-20.
Анонс на КОРОЛЕЙ постят уже в 11-55.
Всё, что нужно знать об отношении админов к этим портовым унтерменшам.
(ответить)
так, стоп, этож последний день 1/8, Челси когда в ЛЧ играет?
(ответить)
Пока портовые мразоты позорят честь АПЛ, КОРОЛЯМ придётся показать немцам их место.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий