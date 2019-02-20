Анонс матча "Шальке-04" — "Манчестер Сити"

В среду вечером "Манчестер Сити" попытается оправдать ожидания, подходя большим фаворитом к противостоянию с "Шальке-04" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

В пяти предыдущих сезонах "горожане" трижды выбывали из элитного европейского турнира уже на стадии 1/8 финала, хотя за этот период дважды выиграли Премьер-Лигу, в том числе с рекордными 100 очками.



После поражения "Челси" от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии в минувший понедельник "Сити" остался единственной командой Премьер-Лиги, продолжающей борьбу на всех четырех фронтах, однако Хосеп Гвардиола собирается всегда и везде "быть собой".



"Невозможно продвинуться в этих соревнованиях, если ты не будешь собой. Рано или поздно ты закончишь свое выступление здесь".



"Если ты хочешь мечтать о поздних стадиях, то должен быть собой, абсолютно каждую минуту. В этом состоит наш вызов. Мы должны контролировать свои эмоции, терпеть в сложные моменты. А в правильные моменты нужно делать разницу".



"Мы уверены в себе. Мы о многом мечтаем у себя в голове. Мы хотим постараться забить голы. Мы постараемся достичь хорошего результата здесь, чтобы затем закончить начатое в Манчестере", — говорил Гвардиола на пресс-конференции.



- Прежде "Шальке-04" и "Сити" пересекались лишь в Кубке обладателей кубков (сезон 1969/70) и Кубке УЕФА (2008/09).



- В апреле 1970 "Сити" по сумме двух матчей победил "Шальке-04" 5:2 и затем завоевал свой первый и пока единственный европейский трофей.



- "Сити" не проигрывает уже в семи матчах Лиги Чемпионов кряду против немецких команд. Эта серия берет начало с минимального поражения от "Баварии" в сентябре 2014 — у руля мюнхенцев тогда был Гвардиола.



- В трех своих предыдущих сезонах участия в Лиге Чемпионов "Шальке-04" вылетал уже в 1/8 финала. Последний раз "горняки" проходили дальше в кампании 2010/11, добравшись до полуфинала.



- "Шальке-04" не проигрывает дома уже девять матчей кряду в еврокубках, включая шесть побед.



- "Шальке-04" надеется впервые с апреля 2011 оформить три кряду домашних победы в Лиге Чемпионов.



- На групповом этапе "Шальке-04" забил только шесть голов — меньше всех среди участников плей-офф. Пять из шести этих мячей случились после перерыва.



- При этом только дортмундская "Боруссия" (5) провела больше "сухих" матчей на групповой стадии, чем "Шальке-04" (4).



- "Сити" проиграл пять из восьми последних выездных матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, одолев в этот период лишь киевское "Динамо" и "Базель".



- Ни один из игроков не сделал на групповой стадии больше результативных передач, чем вингер "Сити" Рияд Махрез (4, как и Килиан Мбаппе и Мемфисом Депаем).



- Как тренер, Гвардиола достигал полуфинальной стадии в семи из девяти своих предыдущих сезонов в Лиге Чемпионов.



В преддверии этого матча тренировки в составе "Сити" возобновили защитники Венсан Компани, Эльяким Мангала и Бенжамен Менди. А вот Джон Стоунс и Габриэль Жезус в Германию не поехали из-за проблем со здоровьем.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Шальке-04" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)

Гельзенкирхен. Стадион "Фелтинс-Арена". 23:00 Онлайн-трансляция