"Манчестер Сити" купил клуб из Китая

"Манчестер Сити" расширил свою сеть дочерних клубов, купив "Сычуань Цзюню" из второго китайского дивизиона.

Таким образом, "Сычуань Цзюню" становится седьмым клубом в семействе City Football Group после американского "Нью-Йорк Сити", австралийского "Мельбурн Сити", японского "Йокогама Ф Маринос", уругвайского "Атлетико Торке", испанской "Жироны" и, естественно, "Манчестер Сити" как флагмана группы.



Покупка "Сычуань Цзюню" является стратегической инвестицией, которая позволит "Сити" увеличить свое влияние в азиатском регионе и получить доступ к местным талантам.



"Китай — крайне важный футбольный рынок, на котором мы уже достаточно давно сосредоточены. Мы верим, что у футбола в Китае большое будущее. Мы обеспечим долгосрочную и устойчивую поддержку "Сычуань Цзюню" для выращивания местных китайских талантов", — сообщил исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано.