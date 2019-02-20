"Манчестер Сити" купил клуб из Китая

Боссы Манчестер Сити "Манчестер Сити" расширил свою сеть дочерних клубов, купив "Сычуань Цзюню" из второго китайского дивизиона.

Таким образом, "Сычуань Цзюню" становится седьмым клубом в семействе City Football Group после американского "Нью-Йорк Сити", австралийского "Мельбурн Сити", японского "Йокогама Ф Маринос", уругвайского "Атлетико Торке", испанской "Жироны" и, естественно, "Манчестер Сити" как флагмана группы.

Покупка "Сычуань Цзюню" является стратегической инвестицией, которая позволит "Сити" увеличить свое влияние в азиатском регионе и получить доступ к местным талантам.

"Китай — крайне важный футбольный рынок, на котором мы уже достаточно давно сосредоточены. Мы верим, что у футбола в Китае большое будущее. Мы обеспечим долгосрочную и устойчивую поддержку "Сычуань Цзюню" для выращивания местных китайских талантов", — сообщил исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано.


Метки Манчестер Сити, Сычуань Цзюню

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. fanat-united 20.02.2019 11:17 # fanat-united
    Теперь будут отправлять пенсионеров из МС в этот Китайский клуб за огромное баблишко, и пох на ФФП

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  2. vyrentz 20.02.2019 11:06 # vyrentz
    А когда уже новость о женитьбе на Челси?

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