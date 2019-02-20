Матео Ковачич хочет остаться в "Челси"

Полузащитник Матео Ковачич сообщил руководству "Реала", что хочет остаться в "Челси" после истечения арендного соглашения.

Напомним, этот сезон 24-летний Ковачич проводит у "синих" на правах аренды. К переходу на "Стэмфорд Бридж" Матео подтолкнуло стремление играть регулярно.



В команде Маурицио Сарри хорват обрел желаемое. Ковачич принял участие в 24 матчах Премьер-Лиги, превратившись в основного партнера Жоржиньо и Нголо Канте по центру поля.



Распробовав регулярную игру в футбол на вкус, теперь Ковачич не хочет возвращаться в Мадрид, где его перспективы по-прежнему туманны. Как сообщает El Chiringuito, Матео надеется, что теперь, когда он обозначил свои предпочтения, два клуба смогут договориться об условиях постоянного трансфера.



В то же время на судьбу Ковачич еще может оказать влияние решение "Челси" уволить Сарри. Ожидается, что "синие" укажут итальянскому тренеру на дверь, если тот не выиграет матчи против "Мальме" и "Манчестер Сити" на этой неделе.