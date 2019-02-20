Матео Ковачич хочет остаться в "Челси"
Полузащитник Матео Ковачич сообщил руководству "Реала", что хочет остаться в "Челси" после истечения арендного соглашения.
Напомним, этот сезон 24-летний Ковачич проводит у "синих" на правах аренды. К переходу на "Стэмфорд Бридж" Матео подтолкнуло стремление играть регулярно.
В команде Маурицио Сарри хорват обрел желаемое. Ковачич принял участие в 24 матчах Премьер-Лиги, превратившись в основного партнера Жоржиньо и Нголо Канте по центру поля.
Распробовав регулярную игру в футбол на вкус, теперь Ковачич не хочет возвращаться в Мадрид, где его перспективы по-прежнему туманны. Как сообщает El Chiringuito, Матео надеется, что теперь, когда он обозначил свои предпочтения, два клуба смогут договориться об условиях постоянного трансфера.
В то же время на судьбу Ковачич еще может оказать влияние решение "Челси" уволить Сарри. Ожидается, что "синие" укажут итальянскому тренеру на дверь, если тот не выиграет матчи против "Мальме" и "Манчестер Сити" на этой неделе.
20.02.2019 10:00
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Последние комментарии:
Типичный Вася с пилорамы. Под сосаррибол само то.
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теперь понятно, почему саррибол не действует, если в него играют футболисты с таким выражением лица
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Физуха у него добротная.
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Оставлять надо, тем более что Реал упираться особо не будет. Потенциально игрок основы при новом тренере
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очень интересно за счёт чего собираются обыгрывать Сити))
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