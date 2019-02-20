Матео Ковачич хочет остаться в "Челси"

Матео Ковачич Полузащитник Матео Ковачич сообщил руководству "Реала", что хочет остаться в "Челси" после истечения арендного соглашения.

Напомним, этот сезон 24-летний Ковачич проводит у "синих" на правах аренды. К переходу на "Стэмфорд Бридж" Матео подтолкнуло стремление играть регулярно.

В команде Маурицио Сарри хорват обрел желаемое. Ковачич принял участие в 24 матчах Премьер-Лиги, превратившись в основного партнера Жоржиньо и Нголо Канте по центру поля.

Распробовав регулярную игру в футбол на вкус, теперь Ковачич не хочет возвращаться в Мадрид, где его перспективы по-прежнему туманны. Как сообщает El Chiringuito, Матео надеется, что теперь, когда он обозначил свои предпочтения, два клуба смогут договориться об условиях постоянного трансфера.

В то же время на судьбу Ковачич еще может оказать влияние решение "Челси" уволить Сарри. Ожидается, что "синие" укажут итальянскому тренеру на дверь, если тот не выиграет матчи против "Мальме" и "Манчестер Сити" на этой неделе.


Метки Ковачич, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.02.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 841

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Последние комментарии:




  1. electric 20.02.2019 10:52 # electric
    Типичный Вася с пилорамы. Под сосаррибол само то.

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  2. hammersmith 20.02.2019 10:40 # hammersmith
    теперь понятно, почему саррибол не действует, если в него играют футболисты с таким выражением лица

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  3. udaff 20.02.2019 10:38 # udaff
    Физуха у него добротная.

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  4. blueisthecolor 20.02.2019 10:22 # blueisthecolor
    Оставлять надо, тем более что Реал упираться особо не будет. Потенциально игрок основы при новом тренере

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  5. stamford-bridge 20.02.2019 10:22 # stamford-bridge
    очень интересно за счёт чего собираются обыгрывать Сити))

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