Сульшер рассчитывает на Эрреру
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер дал ясно понять, что хочет сохранить Андера Эрреру в клубе и видит испанского полузащитника ключевой фигурой в своих планах.
29-летний Эррера, чей контракт истекает в конце сезона, пропустил лишь два из 13 матчей "красных дьяволов" при Сульшере. Взяв на себя всю черновую работу в опорной зоне вместе с Неманьей Матичем, Андер развязал руки Полю Погба, от чего игра "Юнайтед" кардинально преобразилась.
Именно Эррера забил победный гол в матче 5-го раунда Кубка Англии против "Челси" (0:2), и после игры на "Стэмфорд Бридж" Сульшер дал сигнал руководству о необходимости продлить сотрудничество с Андером.
"Его энергия и цепкость имеют определяющее значение для нас. Именно поэтому он играет в каждом матче, более или менее. У него куча энергии, он закрывает всю правую центральную зону, он подключается вперед".
"Сегодня невозможно хвалить лишь одного игрока — похвалы заслуживают все 11 плюс запасные, но Андер был великолепен", — цитирует Сульшера Daily Mail.
20.02.2019 08:00
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киньте ссылку на фейлы "лучшего пз в галактике" по мнению пригородных обсосов? видел один раз. так орировал))
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Канте>эррера
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