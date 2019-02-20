Сульшер рассчитывает на Эрреру

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер дал ясно понять, что хочет сохранить Андера Эрреру в клубе и видит испанского полузащитника ключевой фигурой в своих планах.

29-летний Эррера, чей контракт истекает в конце сезона, пропустил лишь два из 13 матчей "красных дьяволов" при Сульшере. Взяв на себя всю черновую работу в опорной зоне вместе с Неманьей Матичем, Андер развязал руки Полю Погба, от чего игра "Юнайтед" кардинально преобразилась.



Именно Эррера забил победный гол в матче 5-го раунда Кубка Англии против "Челси" (0:2), и после игры на "Стэмфорд Бридж" Сульшер дал сигнал руководству о необходимости продлить сотрудничество с Андером.



"Его энергия и цепкость имеют определяющее значение для нас. Именно поэтому он играет в каждом матче, более или менее. У него куча энергии, он закрывает всю правую центральную зону, он подключается вперед".



"Сегодня невозможно хвалить лишь одного игрока — похвалы заслуживают все 11 плюс запасные, но Андер был великолепен", — цитирует Сульшера Daily Mail.