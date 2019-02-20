"Вулверхэмптон" расширит свой стадион

"Вулверхэмптон" разрабатывает проект по увеличению вместимости своего стадиона "Молинью" в полтора раза.

Выиграв Чемпионшип в прошлом сезоне, "волки" очень уверенно чувствуют себя и в Премьер-Лиге, а прямо сейчас и вовсе являются лучшей командой за пределами "большой шестерки".



Очередным шагом в развитии амбициозного клуба должно стать расширение стадиона. Как стало известно Sky Sports, проектирование находится еще в начальной стадии, а строительные работы планируется начать после окончания следующего сезона.



Ожидается, что благодаря реализации этого проекта вместимость "Молинью" увеличится на 50 процентов — с 31 до 46 тысяч зрителей, причем в архитектурных чертежах будет заложена возможность дальнейшего расширения арены — за пределы 50 тыс. мест.



Расширение стадиона позволит "волкам" зарабатывать больше в дни матчей, а также увеличит коммерческую привлекательность клуба.