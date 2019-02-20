Клопп считает 0:0 с "Баварией" упущенной возможностью

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что безголевая ничья с "Баварией" стала упущенной возможностью для его команды завладеть инициативной в двухматчевом противостоянии.

Первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов не был лишен опасных моментов, однако зрители увидели лишь два удара в створ, и оба нанесли хозяева "Энфилда".



Клопп не сильно печалится по поводу итогового результата, но уверен, что "Бавария" больше рада счету 0:0, чем "Ливерпуль".



"Это не тот результат о котором мы мечтали. Матч не был богат на события, но получился напряженным. Вы видели, что обе команды были уважительны друг к другу".



"В тех матчах "Баварии", что я видел, их крайние защитники нечасто оставались на своей половине поля для обороны, а Серж Гнабри нечасто оборонялся на фланге. Команды очень уважительно отнеслись друг к другу, и это усложнило жизнь".



"Тем не менее, мы все равно имели моменты в первом тайме — например, Садио Мане мог бы пробить лучше. Гол изменил бы игру. Мы создавали моменты в первом тайме, но во втором тайме никто и ничего не создавал".



"Нашей проблемой стал класс соперника и то, что наш последний пас не был нашим другом. У нас было 10 или 12 ситуаций, когда все было как на блюдечке, а мы делали посредственный пас или теряли мяч".



"От того, что мы сами не создавали опасный момент, теряя мяч и позволяя им контратаковать, пару раз у нас возникли проблемы. Это сделало игру еще более напряженной".



"Уверен, сегодня "Бавария" находится в лучшем расположении духа, чем мы, но день за днем мы будем чувствовать себя лучше, а они — хуже".



"Выиграй мы сегодня 1:0, что бы это изменило? Ничего. Это не идеальный результат, но достаточный, чтобы продолжить работу. Лучшая вещь в том, что мы избежали пропущенного гола. Так что это не идеально, но достаточно хорошо", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.