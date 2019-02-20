"Ливерпуль" и "Бавария" сыграли без голов
"Ливерпуль" и "Бавария" завершили вничью первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, не сумев поразить ворота друг друга — 0:0.
Деян Ловрен так и не успел восстановиться к вечеру вторника, а потому пару Жоэлю Матипу в центре обороны "красных" составил Фабиньо. На позицию правого защитника вернулся выздоровевший Трент Александер-Арнольд. Джорджиньо Вейналдум и Роберто Фирминно решили свои проблемы со здоровьем и заняли привычные места в старте.
Первый момент в матче создали хозяева. На 12-й минуте Джордан Хендерсон выполнил заброс с центральной линии поля в чужую штрафную, где Мохамед Салах опередил двух защитников и вытянутой ногой все-таки пробил по летящему мячу, однако удар пришелся прямо в Мануэля Нойера.
Вскоре последовал ответ "Баварии", которая едва не воспользовалась дрожью в обороне "Ливерпуля". Сперва Жоэль Матип чуть не совершил автогол, пытаясь прервать прострел Сержа Гнабри на Роберта Левандовски — удар в упор своего защитника отразил Алиссон. В следующем эпизоде уже сам Алиссон неуверенно ввел мяч в игру от своих ворот, но все обошлось.
На 24-й минуте гостей вновь потревожил Салах, пробив головой с пяти метров у дальней штанги — немного мимо.
После момента Салаха "красные" избавились от первоначальной нервозности и в остатке тайма еще несколько раз угрожали воротам Нойера. Особенно заметен был Садио Мане, который бил из центра штрафной площади, а также в падении через себя, но оба раза мимо. "Бавария" до перерыва так и не нанесла ни одного удара створ, хотя временами выглядела грозно.
"Ливерпуль" достаточно активно начал второй тайм, но затем гости отодвинули игру от своих ворот и охладили пыл соперника двумя опасными, но неточными ударами Гнабри.
Ближе к окончанию матча "красные" вновь стали поддавливать, однако в заключительный стадии атак были неряшливы, а "Бавария" хорошо оборонялась и не допускала ошибок.
В итоге матч так и закончился без голов и со всего двумя точными ударами — оба нанес "Ливерпуль". Теперь все решится в ответной встрече в Мюнхене.
"Ливерпуль" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 0:0 (0:0)
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Милнер 76), Мане, Салах, Фирмино (Ориги 76).
"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Родригес (Санчеш 88), Гнабри (Рафинья 90), Коман (Рибери 81), Левандовски.
Предупреждения: Хендерсон — Киммих.
20.02.2019 00:55
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Последние комментарии:
А ведь мало глоров ЛФК отписалось в новости
Видимо пока дрожат в шоке и не понимают что произошло
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Надо было просто побеждать, неважно с каким счетом. Как будто Ливерпуль играл в гостях, ведь
Гостевая форма оставляет желать лучшего в этом сезоне
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Судя по комментам глоров ЛФК
Команда создала 200 моментов голевых
Но чуть чуть не повезло
Если бы Бавария в автобус не играла
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Бля, такой автобус ни челси ни муму не парковали, даже в свои худшие времена..кароч я хуею с фрициков
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Бавария даже не играла в атаку а колбасники выжимают мокрые трусики что без ввд выстояли 6лять, ору с бестрофейных дегродов)
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Осторожная игра при такой паре центральных защитников и учитывая, что в уме команды держат 180 минут противостояния, в целом угадывалась. Фабиньо достойно сыграл на непривычной позиции, Хендерсон был хорош, особенно в первом тайме. Робертсона и Фирмино не хватило на вторую половину, Кейта и Мане немало ошибались. По такой игре было бы любопытно увидеть Шакири, но Клопп решил иначе. Ответный матч может быть интереснее, уже с Ван Дейком и без Киммиха.
(ответить)
подытожим: игра была равна играли два говна
(ответить)
В ответке должны быть Робертсон, ВВД, Ловрен, ТАА, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Фирмино и Салах. И это будет мощно!
Забыл про Киммиха, его не будет и это ещё один плюс
YNWA!!!
(ответить)
Опять же шансы 50/50
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6-0 было бы интереснее, ну ладно отскочила баварка
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Нихуя страшного для ливера не произошло. Главное не пропустили. В Мюнхене на контратаках выебут фашистов
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мда смотришь конечно на то с каким хламом в составе играет бавария, реал, барса, атмд, юве и псж(частично), понимаешь что в Челси с составом не все так плохо а сити вообще галактикос...
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ну Ливерпуль показал уровень, никуя не сделать против разобранной Баварии, которые как обычно к ответке превратятся в машину, против которой уже не будет шансов.
и какие же убогие у ливера крайние защитники, тупые бегунки, с такими топарями как Салах и Мане столько перспектив открывается на этой позиции, а челики кроме забежать и криво прострелить/навесить нихуя не могут. Самое слабое звено в этой команде.
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Чем провинился сосидж?
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на Энфилде даже Бавария автобусит
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19.02.2019 13:40 # удалить
vyrentz
Пол команды нет. Думаю, нули катнут
Источник: http://fapl.ru/posts/68907/?c=1#c6822507
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ну что за топ
просто тренировка что бы выебать горлума на манчестерской помойке
потом просто ориихи забивает у фашиков и 1-1
проходи дальше
попадаем на наших сучек мс - выносим их
потом юве с роналду
и в финале попадаем на мать чебреца
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сыграть на 0 с матипом и Фабиньо в защите против немецкой машины, 4-й защитник и опорник, бля топ. а некоторые основными защитниками сосируют 0-4, 0-6, 0-2 и т.д., Клопп-король обороны!
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Потратил бездарно полтора часа своего времени... суккпздц
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топ вывеска, но не топ матч
давно не смотрел игры залупуля и сегодня меня просто поразила примитивность действий портовой параши в атаке. мать вашу, да они же играли всю катку через навесы. футбол 15 века, ей богу
боюсь, что Олег Унар Сульшер надругается над этим бей-беги в выходные
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