"Ливерпуль" и "Бавария" сыграли без голов

"Ливерпуль" и "Бавария" завершили вничью первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, не сумев поразить ворота друг друга — 0:0.

Деян Ловрен так и не успел восстановиться к вечеру вторника, а потому пару Жоэлю Матипу в центре обороны "красных" составил Фабиньо. На позицию правого защитника вернулся выздоровевший Трент Александер-Арнольд. Джорджиньо Вейналдум и Роберто Фирминно решили свои проблемы со здоровьем и заняли привычные места в старте.



Первый момент в матче создали хозяева. На 12-й минуте Джордан Хендерсон выполнил заброс с центральной линии поля в чужую штрафную, где Мохамед Салах опередил двух защитников и вытянутой ногой все-таки пробил по летящему мячу, однако удар пришелся прямо в Мануэля Нойера.



Вскоре последовал ответ "Баварии", которая едва не воспользовалась дрожью в обороне "Ливерпуля". Сперва Жоэль Матип чуть не совершил автогол, пытаясь прервать прострел Сержа Гнабри на Роберта Левандовски — удар в упор своего защитника отразил Алиссон. В следующем эпизоде уже сам Алиссон неуверенно ввел мяч в игру от своих ворот, но все обошлось.



На 24-й минуте гостей вновь потревожил Салах, пробив головой с пяти метров у дальней штанги — немного мимо.



После момента Салаха "красные" избавились от первоначальной нервозности и в остатке тайма еще несколько раз угрожали воротам Нойера. Особенно заметен был Садио Мане, который бил из центра штрафной площади, а также в падении через себя, но оба раза мимо. "Бавария" до перерыва так и не нанесла ни одного удара створ, хотя временами выглядела грозно.



"Ливерпуль" достаточно активно начал второй тайм, но затем гости отодвинули игру от своих ворот и охладили пыл соперника двумя опасными, но неточными ударами Гнабри.



Ближе к окончанию матча "красные" вновь стали поддавливать, однако в заключительный стадии атак были неряшливы, а "Бавария" хорошо оборонялась и не допускала ошибок.



В итоге матч так и закончился без голов и со всего двумя точными ударами — оба нанес "Ливерпуль". Теперь все решится в ответной встрече в Мюнхене.



"Ливерпуль" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 0:0 (0:0)



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта (Милнер 76), Мане, Салах, Фирмино (Ориги 76).



"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Алькантара, Родригес (Санчеш 88), Гнабри (Рафинья 90), Коман (Рибери 81), Левандовски.



Предупреждения: Хендерсон — Киммих.