"Челси" рассматривает Зидана и Лэмпарда на замену Сарри

Фрэнк Лэмпард и Зинедин Зидан "Челси" рассматривает кандидатуры Зинедина Зидана и Фрэнка Лэмпарда на случай, если клуб все же будет вынужден расстаться со своим главным тренером Маурицио Сарри.

Домашнее поражение 0:2 от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии накануне вечером показало, что кризис, в котором "синие" находятся последние недели, перешел в новую стадию — веру в Сарри начали терять не только игроки, но теперь и болельщики.

Ранее днем авторитетное издание The Guardian сообщило, что "Челси" не будет принимать поспешных решений в отношении Маурицио. Однако это не означает, что клуб не готовится к расставанию с итальянским специалистом.

По информации Sky Sports, боссы "Челси" очень обеспокоены игрой и результатами команды в последнее время. Клуб хочет быть готовым, если почувствует, что иного варианта, кроме увольнения Сарри, не остается.

В качестве специалистов, которые могли бы подхватить команду в разгар сезона, "синие" рассматривают Зидана и Лэмпарда. Первый находится без работы после расставания с "Реалом" в конце прошлой кампании, а второй только делает свои первые шаги на тренерском поприще.

Выступая за "Челси" в качестве игрока Лэмпард стал настоящей легендой, а потому "синие" — единственный клуб, который мог бы заставить Фрэнка бросить "Дерби", не доработав и своего первого сезона.

Ожидается, что судьба Сарри может проясниться уже на этой неделе. Только победы над "Мальме" в Лиге Европы и над "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги позволят Сарри продолжить свою работу.


Метки Дерби, Зидан, Лэмпард, Сарри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 717

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. metropol 19.02.2019 23:50 # metropol
    взять Лэмпарда, чтобы потом опять сгноить как и всех предыдущих тренеров - хорошая ответочка легенде МС

    (ответить)

  2. mancunia-planet 19.02.2019 23:48 # mancunia-planet
    Ничего себе!

    (ответить)

  3. chebrec 19.02.2019 23:01 # chebrec
    Ничего себе!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: