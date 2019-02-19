"Челси" рассматривает Зидана и Лэмпарда на замену Сарри

"Челси" рассматривает кандидатуры Зинедина Зидана и Фрэнка Лэмпарда на случай, если клуб все же будет вынужден расстаться со своим главным тренером Маурицио Сарри.

Домашнее поражение 0:2 от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии накануне вечером показало, что кризис, в котором "синие" находятся последние недели, перешел в новую стадию — веру в Сарри начали терять не только игроки, но теперь и болельщики.



Ранее днем авторитетное издание The Guardian сообщило, что "Челси" не будет принимать поспешных решений в отношении Маурицио. Однако это не означает, что клуб не готовится к расставанию с итальянским специалистом.



По информации Sky Sports, боссы "Челси" очень обеспокоены игрой и результатами команды в последнее время. Клуб хочет быть готовым, если почувствует, что иного варианта, кроме увольнения Сарри, не остается.



В качестве специалистов, которые могли бы подхватить команду в разгар сезона, "синие" рассматривают Зидана и Лэмпарда. Первый находится без работы после расставания с "Реалом" в конце прошлой кампании, а второй только делает свои первые шаги на тренерском поприще.



Выступая за "Челси" в качестве игрока Лэмпард стал настоящей легендой, а потому "синие" — единственный клуб, который мог бы заставить Фрэнка бросить "Дерби", не доработав и своего первого сезона.



Ожидается, что судьба Сарри может проясниться уже на этой неделе. Только победы над "Мальме" в Лиге Европы и над "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги позволят Сарри продолжить свою работу.