Де Брюйне: "Сделать покер будет практически невозможно"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что для его команды будет "практически невозможно" выиграть все четыре трофея в этом сезоне.

В данный момент "горожане" остаются единственной командой в Премьер-Лиге, продолжающей борьбу на всех четырех фронтах, и в каждом из четырех соревнований "Сити" считается одним из фаворитов, если не главным фаворитом.

Уже в воскресенье "Сити" может оформить первый из этих четырех трофеев, сыграв с "Челси" в финале Кубка Лиги, однако Де Брюйне даже не думает о том, чтобы завершить сезон с историческим покером.

"Наша цель — не выиграть четыре соревнования, а выиграть каждый свой матч".

"Нельзя ставить перед собой цель выиграть четыре трофея. Мы довольны тем, как идут наши дела, и мы хотим продвинуться в каждом из соревнований, но выиграть все четыре — это практически невозможно".

"Стали ли мы лучше относительно прошлого сезона? Думаю, мы те же. Мы продолжаем сражаться на всех фронтах".

"Другие команды поняли, как мы играем, и теперь они обладают более классными составами. Мы всегда играем одинаково при Пепе, и разница относительно прошлого сезона невелика. У нас всегда очень высокие стандарты, но, может быть, нам удастся выиграть больше в этом году", — цитирует Де Брюйне BBC.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 19.02.2019 22:27 # manutd-20champ
    в Англии то всего кажется было два требла, покеров пока не было.

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  2. silva77 19.02.2019 22:08 # silva77
    Молодец

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  3. mc-od 19.02.2019 22:03 # mc-od
    Адекватно.

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