Де Брюйне: "Сделать покер будет практически невозможно"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что для его команды будет "практически невозможно" выиграть все четыре трофея в этом сезоне.

В данный момент "горожане" остаются единственной командой в Премьер-Лиге, продолжающей борьбу на всех четырех фронтах, и в каждом из четырех соревнований "Сити" считается одним из фаворитов, если не главным фаворитом.



Уже в воскресенье "Сити" может оформить первый из этих четырех трофеев, сыграв с "Челси" в финале Кубка Лиги, однако Де Брюйне даже не думает о том, чтобы завершить сезон с историческим покером.



"Наша цель — не выиграть четыре соревнования, а выиграть каждый свой матч".



"Нельзя ставить перед собой цель выиграть четыре трофея. Мы довольны тем, как идут наши дела, и мы хотим продвинуться в каждом из соревнований, но выиграть все четыре — это практически невозможно".



"Стали ли мы лучше относительно прошлого сезона? Думаю, мы те же. Мы продолжаем сражаться на всех фронтах".



"Другие команды поняли, как мы играем, и теперь они обладают более классными составами. Мы всегда играем одинаково при Пепе, и разница относительно прошлого сезона невелика. У нас всегда очень высокие стандарты, но, может быть, нам удастся выиграть больше в этом году", — цитирует Де Брюйне BBC.