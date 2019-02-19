Педро: "Нужно отреагировать, иначе окажемся в беде"

Педро Вингер "Челси" Педро заявил, что его команда окажется в беде, если правильно не отреагирует в ближайших матчах против "Мальме" и "Манчестер Сити".

Домашнее поражение 0:2 от "Манчестер Юнайтед" до предела сгустило тучи над главным тренером "синих" Маурицио Сарри.

На этой неделе "Челси" проведет ответный матч с "Мальме" за путевку в 1/8 финала Лиги Европы, а также разыграет Кубок Лиги с "Сити", и Педро требует от своих партнеров отреагировать.

"Впереди важный для нас матч в Лиге Европы, а затем будет финал против "Сити". Самое важное сейчас — сохранять спокойствие, действительно упорно тренироваться и вернуться к нашему лучшему футболу и нашему лучшему настроению, потому что иначе мы окажемся в беде".

"Это был очень плохой день для нас, для всей команды. Это сложная ситуация. В первом тайме мы играли очень хорошо, создавали голевые возможности, но затем соперник получил два момента и забил два гола".

"Важнее всего для нас было продолжать создавать моменты во втором тайме, но мы не смогли делать этого, и по этой причине отыграться оказалась сложно", — сообщил Педро официальному веб-сайту "Челси".


Метки Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.02.2019 21:00

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  1. elsinor 19.02.2019 21:31 # elsinor
    Если делаете ставки -> bet-group.ru

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  2. ganinilyha 19.02.2019 21:22 # ganinilyha
    Гвардиола специально сольёт никому не нужный кубок лиги ради Сарри

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  3. letonred 19.02.2019 21:03 # letonred
    Приятно когда плохо еВРЕЮ

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  4. chebrec 19.02.2019 21:03 # chebrec
    Да неужели???!!!

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